Stoptáblával várja az éllovas Benét a Fülöpszállás
A mezőny egyetlen százszázalékos teljesítménnyel büszkélkedő csapata, a Ladánybene a Fülöpszállás vendége lesz a vármegyei harmadosztályú bajnokság Északi csoportjában, a 9. fordulóban. Nagy Adrián, a fülöpszállásiak játékosa elmondta, hogy eltökélt szándékuk megállítani a Ladánybene menetelését.
A külső szemlélő ha a tabellára ránéz, azt mondja, sima kettes ez a meccs, hiszen a 10. helyen álló Fülöpszállás fogadja az eddig az összes meccsét nyerő, parádés gólkülönbséggel büszkélkedő Ladánybenét. Ha azt nézzük, hogy a Fülöpszállás az utolsó három meccsét fölényesen nyerte, az már árnyalja a képet, ráadásul a 2024/25-ös idény ezüstérmese fogadja a jelenlegi listavezetőt. Nagy Adriánt, a csapat játékosát kérdeztük arról, hogy – képletes értelemben – fölállítják-e a stoptáblát a Ladánybene előtt.
Izgalmas meccset ígér a Fülöpszállás
– Mint mondanál annak a fülöpszállási szurkolónak, aki vasárnap habozik, hogy kimenjen-e a meccsre. Mérlegelés közben először kinéz az ablakon, és nem meccsre csábító, napsütéses időt lát, majd megnézi a tabellát is, és azt látja, hogy a 10. Fülöpszállás a hibátlan Ladánybenét fogadja, és akkor úgy dönt, hogy inkább mégsem megy ki.
– Azt üzenném neki, hogy semmiképpen se hagyja ki a holnapi rangadót. Nem mintha a fülöpszállási szurkolók olyan könnyen eltántoríthatóak lennének holmi körülmények által. Forró hangulat és igazi parázsmeccs várható, természetesen a sportszerűség határain belül. Mindkét csapat kiváló formában van, hiszen mi is és a Ladánybene is nagy arányú győzelmekkel hangoltunk erre a találkozóra. Itt most a tabella és a papírforma nem sokat fog számítani – egy igazi küzdelmes, izgalmas meccsre készülünk, a Ladánybenével mindig kiélezett és emlékezetes rangadót szoktunk vívni. Nem lesz ez másként ezúttal sem. És ha valakit mégis elriasztana az időjárás, annak mondom: a pálya mellett üzemelő büfében nemcsak melegednivalót, hanem védőitalt is talál majd, hogy kívül-belül is meglegyen a jó hangulat. Úgyhogy mindenkit várunk szeretettel – garantálom, hogy gólokban és jókedvben most sem lesz hiány.
Változás a csapatban
– Gyöngén kezdett a csapat, de az utolsó három mérkőzést már magabiztosan nyertétek. Tapasztalsz formajavulást, vagy az ellenfelek voltak erősebbek az elején?
– A szavaiddal élve, a tapasztalt formajavulás megtörtént nálunk. Egy kicsit változtatunk a felálláson is, ami az ellenfeleket megzavarta, illetve egyre jobban jött vissza az önbizalom is a csapat játékosai számára, nem utolsósorban pedig a meccsek során biztattuk egymást, így egyre hatékonyabbak lettünk, ami az utóbbi három fordulóban már az eredményeken is megmutatkozott. Korábban volt olyan is a bukott meccseink között, amelyeken a játékvezető két játékosunkat is kiállította, a mérkőzésen így csak a tisztes helytállás maradt a végére.
Voltak olyan hazai meccseink, amelyeknek a vége egy kicsit fázósabbra alakult, de azóta rendeződtek a sorok.
Gyakorlatilag azok a meccsek sem azért mentek el, mert az ellenfél erősebb volt, hanem lényegében a saját kihagyott helyzeteink büntettek meg minket.
Faragó Bence a góllövőlista élén
– Van egy igen gólerős játékos a Benében. Tudod kapásból, puskázás nélkül, hogy kire gondolok?
– Igen. Ismerjük a Bene támadósorának leghatékonyabb játékosát, persze, Faragó Bencének hívják. Elismerésre méltó a teljesítménye, nemhiába vezeti a góllövő listát nem kis előnnyel, és tulajdonképpen elképesztő mennyiségű találattal. Magasabb osztályban is megállja, megállná a helyét. De mi is ismerjük a mondást, hogy egy fecske nem csinál nyarat.
– Őrá készültök külön? Rá fog állni egy, vagy akár három ember?
– Én úgy gondolom, hogy igen. Viszont nekünk is van a játékosállományunkban olyan játékost, akit egy az egyben sem féltenék a ladánybenei csatár ikonnal szemben. Ő pedig nem más, mint az öcsém, Colin. Nála senki más nem fogja jobban megoldani ezt a feladatot a vasárnapi összecsapáson. Már csak ezért is lesz izgalmas ez a találkozó mert nem hétköznapi egy az egye elleni összecsapások várhatóak, és nem csak a két 16-os előtt lesznek izgalmas pillanatok, hanem a pálya minden szegmensében. Erre számítok, erre készülök.
A Fülöpszállás-Ladánybene mérkőzést vasárnap délután, 14 óra 30 perces kezdettel vívják meg Fülöpszálláson. Hogy aztán a ladánybeneiek számára képletes értelemben felállított stoptábla hatékony lesz-e, vagy pedig a Bene egyetlen, alsóbb sebességfokozatba történt váltás nélkül robog tovább a célja, egy jövő nyár eleji hangulatos bajnokavató felé, azt vasárnap fél öt tájban már tudni fogjuk.
