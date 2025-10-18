Stoptáblával várja az éllovas Benét a Fülöpszállás

A külső szemlélő ha a tabellára ránéz, azt mondja, sima kettes ez a meccs, hiszen a 10. helyen álló Fülöpszállás fogadja az eddig az összes meccsét nyerő, parádés gólkülönbséggel büszkélkedő Ladánybenét. Ha azt nézzük, hogy a Fülöpszállás az utolsó három meccsét fölényesen nyerte, az már árnyalja a képet, ráadásul a 2024/25-ös idény ezüstérmese fogadja a jelenlegi listavezetőt. Nagy Adriánt, a csapat játékosát kérdeztük arról, hogy – képletes értelemben – fölállítják-e a stoptáblát a Ladánybene előtt.

A Fülöpszállás csapata a nyári felkészülés hajrájában.

Forrás: Fülöpszállás SE

Izgalmas meccset ígér a Fülöpszállás

– Mint mondanál annak a fülöpszállási szurkolónak, aki vasárnap habozik, hogy kimenjen-e a meccsre. Mérlegelés közben először kinéz az ablakon, és nem meccsre csábító, napsütéses időt lát, majd megnézi a tabellát is, és azt látja, hogy a 10. Fülöpszállás a hibátlan Ladánybenét fogadja, és akkor úgy dönt, hogy inkább mégsem megy ki.

– Azt üzenném neki, hogy semmiképpen se hagyja ki a holnapi rangadót. Nem mintha a fülöpszállási szurkolók olyan könnyen eltántoríthatóak lennének holmi körülmények által. Forró hangulat és igazi parázsmeccs várható, természetesen a sportszerűség határain belül. Mindkét csapat kiváló formában van, hiszen mi is és a Ladánybene is nagy arányú győzelmekkel hangoltunk erre a találkozóra. Itt most a tabella és a papírforma nem sokat fog számítani – egy igazi küzdelmes, izgalmas meccsre készülünk, a Ladánybenével mindig kiélezett és emlékezetes rangadót szoktunk vívni. Nem lesz ez másként ezúttal sem. És ha valakit mégis elriasztana az időjárás, annak mondom: a pálya mellett üzemelő büfében nemcsak melegednivalót, hanem védőitalt is talál majd, hogy kívül-belül is meglegyen a jó hangulat. Úgyhogy mindenkit várunk szeretettel – garantálom, hogy gólokban és jókedvben most sem lesz hiány.

Változás a csapatban

– Gyöngén kezdett a csapat, de az utolsó három mérkőzést már magabiztosan nyertétek. Tapasztalsz formajavulást, vagy az ellenfelek voltak erősebbek az elején?

– A szavaiddal élve, a tapasztalt formajavulás megtörtént nálunk. Egy kicsit változtatunk a felálláson is, ami az ellenfeleket megzavarta, illetve egyre jobban jött vissza az önbizalom is a csapat játékosai számára, nem utolsósorban pedig a meccsek során biztattuk egymást, így egyre hatékonyabbak lettünk, ami az utóbbi három fordulóban már az eredményeken is megmutatkozott. Korábban volt olyan is a bukott meccseink között, amelyeken a játékvezető két játékosunkat is kiállította, a mérkőzésen így csak a tisztes helytállás maradt a végére.

Voltak olyan hazai meccseink, amelyeknek a vége egy kicsit fázósabbra alakult, de azóta rendeződtek a sorok.

Gyakorlatilag azok a meccsek sem azért mentek el, mert az ellenfél erősebb volt, hanem lényegében a saját kihagyott helyzeteink büntettek meg minket.