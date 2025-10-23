október 23., csütörtök

Kiszolgálta a szurkolókat a Fülöpszállás-Ladánybene meccs

Hatalmas meccs kerekedett a Fülöpszállás-Ladánybene mérkőzésből a vármegye három Északi csoportjában. A mérkőzésen tíz gól esett, egyenlő elosztásban, ráadásul úgy, hogy az utolsó találat, a hazai egyenlítő gól a 94. percben esett. Fülöpszálláson felejthetetlen élmény kerekedett tehát a mérkőzésből játékos, szurkoló számára egyaránt.

Vincze Miklós

A mérkőzés előtt felmerült a kérdés, hogy bár a Ladánybene nyilvánvalóan szárnyal, ám a Fülöpszállás csak a 10. helyen állt a találkozó előtt a vármegye három Északi csoportjában. Jelek ugyanakkor voltak, hogy a Fülöpszállás kezd magára találni, de maga a meccs döntötte el azt a dilemmát, hogy ezen a mérkőzésen a 10. helyezett fogadja-e az éllovast egy sima bajnokin, vagy pedig a tavalyi ezüstérmes vív rangadót a tavalyelőtti bajnokkal, az idén százszázalékos éllovassal.

a fülöpszállás csapata
A Fülöpszállás gárdája
Forrás: Fülöpszállás

Fordulatos mérkőzést játszott a Fülöpszállás és a Ladánybene

Parádés meccs kerekedett ugyanis a találkozóból, kétszer is villant a piros – noha a mérkőzés nem volt sportszerűtlen, teli volt fordulatokkal a meccs, amelynek 2-4-es félidő után 5-5 lett a végeredménye.

– A mérkőzést felvezető cikkben lényegében azt a kérdést kaptam, hogy érdemes-e kimenni erre a meccsre annak, aki a meccs napján nem biztos abban, hogy a Fülöp-Bene rangadón van-e a helye – tekintett vissza az előzményekre Nagy Adrián, a Fülöpszállás játékosa. – Én igennel válaszoltam, de ami ennél sokkal fontosabb – hiszen az enyém lehet szubjektív, részre hajló válasz – maga a mérkőzés adta meg a feleletet, hogy igen, érdemes volt kijönni. A hazai szurkolók – akiket egyébként semmi nem tántorított el a meccstől – nem is fukarkodtak a dicsérettel, a hazai tábor ugyanis nemes egyszerűséggel az évszázad meccsének titulálta a találkozót – jelentette ki a játékos, aki aztán a mérkőzésre is visszatekintett.

Döntetlennel zárult a mérkőzés

– A mérkőzés elején sajnos fejben még nem voltunk teljesen ott. A bemelegítés is kissé álmosra sikerült, és ez meg is látszott a kezdésen – mondta a középpályás. – Nem vettük fel az ellenfél ritmusát, így hamar 0–2-es hátrányba kerültünk a listavezetővel szemben. Ezt követően azonban összeszedtük magunkat: előbb egy szép Duráncsik Gyula-akció után szépítettünk, majd egy jogosan megítélt, Tóth Szabolcs által magabiztosan értékesített büntetővel egyenlítettünk is. A folytatásban, az első félidő hátralévő részében óriási küzdelem zajlott a mezőnyben, ebből – pedig a 10. perctől kezdve tíz emberrel futballoztak – a vendégek jöttek ki jobban – két gyors kontrával ismét két góllal elléptek. 

Mindkét találatot Faragó Bence szerezte. 

Mi azonban nem törtünk meg, és a 64. percben Pusztai Martin egy kapu előtti kavarodás után betalált a bal sarokba, azzal lett 3-4. Ezt követően egy újabb gyors kontra után a kapusunk piros lapot kapott, a megítélt szabadrúgást pedig a vendégek gólra váltották, 3-5. Őszintén szólva ekkor sokan – köztük én is – elkönyveltük, hogy eldőlt a mérkőzés. Ám a csapat nem így gondolta. Az utolsó percekben hatalmas szívvel és akarattal futballoztunk tovább, és sikerült visszajönnünk a meccsbe. A 84. percben Petrányi Csaba „Qpak” egy gyönyörű átlövéssel szépített, azzal lett 4-5, majd a 94. percben egy talán még annál is szebb bombagóllal egyenlítettünk a listavezető ellen, így lett a meccs végeredménye 5-5. Összességében egy sportszerű, szimpatikus csapatot ismertünk meg a megújult Ladánybene személyében. 

Megérdemelten vezetik a tabellát, külön kiemelném a támadósoruk gyorsaságát és hatékonyságát. 

Ezúton is gratulálok a Ladánybenének, és sok sikert kívánok nekik a folytatásra. A csapattársaimnak pedig szeretném megköszönni a küzdeni akarást, a hitet és azt a mentalitást, amit ma mutattak. Ha ezt a hozzáállást visszük tovább, bárki ellen felvehetjük a harcot. A közönségnek pedig köszönjük, hogy ezúttal is támogattuk minket, örülök, hogy ha győzni nem is sikerült, de a támogatásukat meghálálni igen.

A Fülöpszállás a hétvégén a Vasutas SK vendége lesz Kiskunfélegyházán, és az előző fordulóbeli teljesítményével biztos, hogy meggyőzte azokat a Fülöp-szurkolókat, akik esetleg kérdőjellel írták be a naptárukba a Fülöp kiskunfélegyházi összecsapását.

