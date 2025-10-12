Előzetesen a Kozármisleny tűnt a mérkőzés esélyesének, a BasketBaja ugyanakkor szerette volna a két csapat idei harmadik mérkőzésén végre legyőzni a baranyaiakat. Ez a kísérlet hazai szempontból meglehetősen baljósan indult, nehéz ugyanis úgy győzni, ha egy csapat – ultis nyelven szólva - az első negyedben gyakorlatilag egy terített betlivel indít. Márpedig ez történt, 27-4 állt az eredményjelzőn az első tíz perc után.

Hosszabbításban kapott ki a Foody-BasketBaja

Ezt követően a második negyedben négy pontot sikerült lefaragnia a hátrányából Pálkerti Tamás csapatának. A harmadik negyedet ismét a vendégek nyerték 21-18-ra, majd a záró etapban - maradva az ultis hasonlatnál – a BasketBaja nagy rohamozásba kezdett, és végül tulajdonképpen kivágott egy durchmarsot. Parádés volt tehát a bajai hajrá, viszont a túlságosan nagy hátrány miatt a negyedik negyedben a vendégekre vert 22 pontos előny ezúttal csak arra volt elég, hogy négy negyed után döntetlenre álljon az összecsapás. És egyáltalán nem mellékesen arra, hogy a szurkolókkal egyrészt feledtesse a katasztrofális kezdést a társaság, másrész tűzbe-lázba hozva őket újfent maga mellé állítsa.

A hosszabbítást a Kozármisleny bírta jobban idegekkel, így a vendégcsapat nyerte a mérkőzést, amely tanulságokban bizonyára bővelkedett a Sugó-parti szakmai stáb számára.

Foody-BasketBaja SE-NEOsport Kozármisleny SE 80-85 (4-27, 17-13, 18-21, 34-12, 7-12)

Baja, Dr. Pósta Sándor Sportcsarnok, játékvezetők: Rácz Zsolt, Menyhárt Ferenc, Földi László.

Foody-BasketBaja: Pongó Martin (24), Orgona (4), Kovács P. (15), Hódos (8), Nagy D. (18). Csere: Fehér (5), Kiss M. (6). Vezetőedző: Pálkerti Tamás.

Kozármisleny: Halász (21), Bíró O. (12), Horti (16), Bíró L. (15), Szabó Z. (8). Csere: Tóth B. (4), Kövecs (3), Mándity (4), Sipos (2). Vezetőedző: Csirke Ferenc.

A Foody-BasketBaja a következő mérkőzésén október 19-én vívja, akkor a Dunaharasztiban a DH Basket vendége lesz a Sugó-parti alakulat.