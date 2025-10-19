Fekete Márk gólja is kellett a válogatott sikeréhez

Az első félidő csak nagy küzdelmet, gólt azonban nem hozott, de a csapatok a körülményekkel is birkóztak. A nagy eső mellett beázó csarnok, a gyakori törlések miatt álló játék, illetve a magas páratartalom nem könnyítette meg a játékosok dolgát. A második félidő elején aztán Alasztics kidobása után a korábbi kecskeméti gólvágó, Suscsák tört kapura, és egy védő szorításában a hálóba lőtt (0-1). A hazaiak fokozták a tempót, Alaszticsnak akadt dolga bőven, többször is bravúrral védett, de a 29. percben már ő sem tehetett semmit (1-1). A 35. percben Rábl oldalberúgása után Fekete Márk érkezett a hosszún, és a hálóba helyezett az SG Kecskemét játékosa, aki Alasztics védéseinek hála, győztes gólt jegyzett végül (1-2). A kecskemétiek további két játékosa, Rutai Balázs és Bencsik Roland is ott volt a győztes csapatban.

Fekete Márk, Rutai Balázs (a képen) és Bencsik Roland is játszott a válogatottban

Fotó: mlsz.hu

Fekete Márk és a válogatott még egy meccset játszik

– Ezen meccsen egy pillanatig sem tudtuk kontrollálni a játékot, amiben a külső körülmények is jelentősen közrejátszottak – mondta a mérkőzés után Sergio Mullor szövetségi kapitány. – A játék képe alapján talán nem érdemeltünk győzelmet, de a védekezésünkkel elégedett voltam, úgy gondolom, azzal sikerült nyernünk, hogy több tapasztalatunk volt az ilyen jellegű mérkőzésekben, mint az ellenfélnek, emellett a védőjátékot tekintve néhányan remek egyéni teljesítményt nyújtottak. A második mérkőzésre jobban fel kell készülnünk az ellenfél agresszív játékstílusára.

A két együttes magyar idő szerint vasárnap éjfélkor találkozik ismét.

Costa Rica-Magyarország 1-2 (0-0)

Magyarország: Alasztics Marcell - Nagy Imre, Lux Bence Gábor, Rábl János, Büki Baltazár. Cserék: Faragó Ádám, Bencsik Roland, Fekete Márk, Győri Balázs, Hadházi Sándor, Rutai Balázs, Suscsák Máté, Szabó Lajos, Szalmás Zoltán, Vatamaniuc-Bartha Dávid.

Magyar gólszerzők: Suscsák, Fekete M.