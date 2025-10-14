október 14., kedd

A ladánybenei Faragó Bence hat gólt rúgott a hétvégén

A Ladánybene a Jakabszállást fogadta és győzte le a hétvégén 7-0 arányban a vármegyei harmadosztályú bajnokság Északi csoportjában. A találkozón Faragó Bence hat gólt szerzett. Vele beszélgettünk.

Vincze Miklós

Parádés kezdésen van túl a Ladánybene a vármegyei harmadosztályú bajnokság Északi csoportjában, hiszen minden meccsét nyerte, tehát hibátlan teljesítménnyel, 33-5-ös gólkülönbséggel vezeti a tabellát. A parádés kezdés betudható Faragó Bence ragyogó teljesítményének is. A harminchárom ladánybenei gólból ugyanis huszonötöt ő szerzett. Az, hogy a házi góllövőlistát ő vezeti, ezek után nem is kérdés, de természetesen az Északi csoport góllövőlistáját is vezet a maga huszonöt találatával, tizenöt góllal megelőzve az izsáki Prikidánovics Márkot. 

Faragó Bence tartja a hazai góllövő lista első helyét
Faragó Bence (labdával) a tavaszi, csólyospálosi bajnokin
Fotó: Tóth Zsolt

Faragó Bence elképesztő teljesítményt nyújt a pályán

Még egy érdekesség: nem is csak az egyéni góllövő listát vezeti nagy fölénnyel, hanem csapat szinten is csak egyetlen olyan alakulat van, a kiskunfélegyházi Vasutas SK, amelyik ennél többet, huszonnyolc gólt rúgott az idén ősszel – mármint az egész keret, összesen. 

– Rúgtál már valaha felnőtt meccsen hét gólt? 

– Felnőtt nagypályás meccsen hat gólt többször is sikerült már rúgnom, de a hét még várat magára.

– Ilyenkor meccs után fel tudod egyáltalán kapásból idézni mind a hat találatot? Nem azt kérem, hogy részletesen írd le őket, csak az érdekelne, hogy az ember egyáltalán emlékszik-e minden gólra ilyen szokatlan termelés után.

– Hogyne. Négyet ballal rúgtam, kettőt jobbal, de az igazsághoz az is hozzátartozik – pontosabban a teljesítmény eléréséhez az is elengedhetetlen volt –, hogy nagyon szépen szórtak labdával a srácok. Nagyjából egyébként az összes gólomra pontosan emlékszem. Meccs után minden mérkőzést újrajátszok magamban, hogy adott meccsszituációkat miként lehetett volna jobban megoldani egyéni illetve csapatszinten is. 

– Ha te nem játszol most vasárnap, akkor 1-0-ra nyer a Bene Tóth Zalán góljával vagy ez nem ilyen egyszerű azért? 

– Természetesen ez nem ilyen egyszerű. Attól, hogy valaki egymaga rúg egy hatost, az még nem a saját érdeme, hanem az egész csapat, amely igazi csapatként dolgozik mögötte, csapatként védekezik, csapatként küzd a mezőnyben, és csapatként dolgozza ki a helyzeteket. A kereten belül nagyszerű a kohézió. Tökéletesen kiegészítjük egymást, mindenki nagyszerűen végzi a saját dolgát. Nekem ebben a gépezetben a gólok szerzése és a gólpasszok adása a feladatom, és ezt igyekszem minél eredményesebben megoldani. Örülök, hogy manapság sikerül is eredményesen játszanom.

– Van a csapat elé kitűzött hivatalos cél? Mondjuk a bajnoki cím megszerzése? 

– A szezon előtt a bajnoki cím megszerzését tűztük ki célul, ennek megfelelően álltunk bele az alapozásba nyáron, és azóta is minden mérkőzésbe. Ahogy korábban említettem, nagyon egységes a csapat, ez meglátszik az eddigi eredményeken és – ami egyáltalán nem mellékes – az edzéslátogatottságon is. Jó a hangulat a társaságban, élvezzük az együtt töltött időt, ami ezen a szinten a legfontosabb.

– Kapásból, tehát anélkül, hogy lesnél, meg tudod-e mondani, hogy mikor játszotok a Pálmonostora ellen, aki egyelőre az első szám riválisnak tűnik a bajnoki cím megszerzése tekintetében? 

– Természetesen igen, tudom: november elsején utazunk Pálmonostorára. Készülünk is rá, de a számunkra mindig a soron következő mérkőzés a legfontosabb. Most éppen a Fülöpszállás elleni idegenbeli mérkőzés, nem követjük el azt a hibát, hogy lebecsüljük a komoly játékerőt képviselő, egyere inkább a jó formáját hozó Fülöpöt.

A szezon eddigi meccsein a Ladánybene mindig lőtt gólt, és természetesen Faragó Bence mindig ott volt a gólszerzők között, hol egy duplával, hogy egy fél maréknyi találattal. 

Ladánybene-Ballószög, 3–1, Faragó Bence két gól. SC Hírös-Ép II.–Ladánybene 0–2, Faragó két gól. Vasutas SK–Ladánybene 2-3, Faragó két gól. Ladánybene–Tiszaug 4-0, Faragó négy gól. Tiszaalpár–Ladánybene 0-2, Faragó két gól. Ladánybene-Szabadszállás 9–1, Faragó öt gól. Katonatelep–Ladánybene 1–3, Faragó két gól. Ladánybene–Jakabszállás 7–0, Faragó hat gól.

