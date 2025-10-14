A ladánybenei Faragó Bence hat gólt rúgott a hétvégén

Parádés kezdésen van túl a Ladánybene a vármegyei harmadosztályú bajnokság Északi csoportjában, hiszen minden meccsét nyerte, tehát hibátlan teljesítménnyel, 33-5-ös gólkülönbséggel vezeti a tabellát. A parádés kezdés betudható Faragó Bence ragyogó teljesítményének is. A harminchárom ladánybenei gólból ugyanis huszonötöt ő szerzett. Az, hogy a házi góllövőlistát ő vezeti, ezek után nem is kérdés, de természetesen az Északi csoport góllövőlistáját is vezet a maga huszonöt találatával, tizenöt góllal megelőzve az izsáki Prikidánovics Márkot.

Faragó Bence (labdával) a tavaszi, csólyospálosi bajnokin

Fotó: Tóth Zsolt

Faragó Bence elképesztő teljesítményt nyújt a pályán

Még egy érdekesség: nem is csak az egyéni góllövő listát vezeti nagy fölénnyel, hanem csapat szinten is csak egyetlen olyan alakulat van, a kiskunfélegyházi Vasutas SK, amelyik ennél többet, huszonnyolc gólt rúgott az idén ősszel – mármint az egész keret, összesen.

– Rúgtál már valaha felnőtt meccsen hét gólt?

– Felnőtt nagypályás meccsen hat gólt többször is sikerült már rúgnom, de a hét még várat magára.

– Ilyenkor meccs után fel tudod egyáltalán kapásból idézni mind a hat találatot? Nem azt kérem, hogy részletesen írd le őket, csak az érdekelne, hogy az ember egyáltalán emlékszik-e minden gólra ilyen szokatlan termelés után.

– Hogyne. Négyet ballal rúgtam, kettőt jobbal, de az igazsághoz az is hozzátartozik – pontosabban a teljesítmény eléréséhez az is elengedhetetlen volt –, hogy nagyon szépen szórtak labdával a srácok. Nagyjából egyébként az összes gólomra pontosan emlékszem. Meccs után minden mérkőzést újrajátszok magamban, hogy adott meccsszituációkat miként lehetett volna jobban megoldani egyéni illetve csapatszinten is.

– Ha te nem játszol most vasárnap, akkor 1-0-ra nyer a Bene Tóth Zalán góljával vagy ez nem ilyen egyszerű azért?

– Természetesen ez nem ilyen egyszerű. Attól, hogy valaki egymaga rúg egy hatost, az még nem a saját érdeme, hanem az egész csapat, amely igazi csapatként dolgozik mögötte, csapatként védekezik, csapatként küzd a mezőnyben, és csapatként dolgozza ki a helyzeteket. A kereten belül nagyszerű a kohézió. Tökéletesen kiegészítjük egymást, mindenki nagyszerűen végzi a saját dolgát. Nekem ebben a gépezetben a gólok szerzése és a gólpasszok adása a feladatom, és ezt igyekszem minél eredményesebben megoldani. Örülök, hogy manapság sikerül is eredményesen játszanom.