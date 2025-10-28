Északon újra a Pálmonostora áll az élen

A Déli csoport éllovasa, a Kelebia biztos győzelmet aratott a Gara vendéglátójaként, és továbbra is az élen áll. Nem hibázott a második helyen álló Tompa sem, 17-0 arányban verte a Tataházát. A hazai csapatban Szauter István négy gólt szerzett, és volt három mesterhármas is: Teleki Martin, Nyári Márk és Szász Roland jegyezte azokat. Megszorongatta a Kisszállás az Érsekcsanádot, ám a Csanád végül három ponttal távozott. Vármegye III., Déli csoport: Bácsborsódi SK-Madarasi SE 2-3, Kelebia SE-Garai KSE 7-0, Kisszállási SC-Érsekcsanádi KSKE 1-2, Sükösd SC-BEKO FC Dávod 2-1, Felsőszentiván-Bácsbokodi SK 2-3, Csátalja SE-Bajaszentistváni SK 2-1, Tompai SE-Tataháza SE 17-0, Hercegszántói FC-Kenderes SE Bátmonostor 2-1.

A Pálmonostora ismét az élen

Az északi éllovas Ladánybene szabadnapos volt, ezt kihasználta a Pálmonostora, amely 10-1-re győzött a Ballószög vendégeként, így pontszámban beérte, a jobb gólkülönbségével megelőzte a Ladánybenét. A Pálmonostora csapatában Nagy Attila öt gólt szerzett. Ezen a hétvégén következik az Északi csoport szuperrangadója, a Pálmonostora és a Ladánybene egymással találkozik. Meg kellett dolgoznia a három pontért az Izsáknak Fülöpjakabon, de a küldetést végül teljesítette. Emlékezetes meccset vívott egymással a Vasutas SK és a Fülöpszállás, a Loki otthon tartotta mind a három pontot.

Vármegye III., Északi csoport: Szabadszállás VSE-SC Hírös-Ép Egyesület II. 0-4, Tiszaalpári SE-Katonatelepi SE 3-2, TMSE Tiszaug-Jakabszállás KSE 8-2, Vasutas SK-Fülöpszállási SE 3-2, Ballószögi FK-Pálmonostora SE 1-10, Fülöpjakab SE-Izsáki Építő SE 2-3, Kerekegyházi SE II.-Helvéciai SE 4-1.

Parádés győzelmet aratott a Kiskőrös II. vendégeként a Bócsa, 5-1-es győzelemmel vitte el mind a három pontot. A vendégcsapat soraiban Varga Tibor három góllal vette ki a részét a sikerből. A csoportrangadón a Vadkert legyőzte a Kasit – Somogyi József gólja ért három pontot -, a Csólyospálos II. megnyerte a majsai szomszédvári derbit. Mesterhármassal vette ki a Jászszentálszló Balotaszállás elleni 4-0-ás sikeréből Barcsik Máté.