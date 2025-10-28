1 órája
Északon újra a Pálmonostora áll az élen
Ezen a hétvégén a vármegyei harmadosztályú bajnokság Déli és Északi csoportjában a 10. fordulót rendezték meg. A vármegye három Közép és Nyugati csoportjában a 8. kör mérkőzéseit vívták meg a csapatok. Az Északi csoportban előzött az élen a Pálmonostora. Az Apostag játékosa, Muncan Jonel hét gólt szerzett a Dunaszentbenedek elleni mérkőzésen. Tizenkét gólos meccsen osztozott a pontokon a Foktő és az éllovas Harta II.
A Déli csoport éllovasa, a Kelebia biztos győzelmet aratott a Gara vendéglátójaként, és továbbra is az élen áll. Nem hibázott a második helyen álló Tompa sem, 17-0 arányban verte a Tataházát. A hazai csapatban Szauter István négy gólt szerzett, és volt három mesterhármas is: Teleki Martin, Nyári Márk és Szász Roland jegyezte azokat. Megszorongatta a Kisszállás az Érsekcsanádot, ám a Csanád végül három ponttal távozott. Vármegye III., Déli csoport: Bácsborsódi SK-Madarasi SE 2-3, Kelebia SE-Garai KSE 7-0, Kisszállási SC-Érsekcsanádi KSKE 1-2, Sükösd SC-BEKO FC Dávod 2-1, Felsőszentiván-Bácsbokodi SK 2-3, Csátalja SE-Bajaszentistváni SK 2-1, Tompai SE-Tataháza SE 17-0, Hercegszántói FC-Kenderes SE Bátmonostor 2-1.
A Pálmonostora ismét az élen
Az északi éllovas Ladánybene szabadnapos volt, ezt kihasználta a Pálmonostora, amely 10-1-re győzött a Ballószög vendégeként, így pontszámban beérte, a jobb gólkülönbségével megelőzte a Ladánybenét. A Pálmonostora csapatában Nagy Attila öt gólt szerzett. Ezen a hétvégén következik az Északi csoport szuperrangadója, a Pálmonostora és a Ladánybene egymással találkozik. Meg kellett dolgoznia a három pontért az Izsáknak Fülöpjakabon, de a küldetést végül teljesítette. Emlékezetes meccset vívott egymással a Vasutas SK és a Fülöpszállás, a Loki otthon tartotta mind a három pontot.
Vármegye III., Északi csoport: Szabadszállás VSE-SC Hírös-Ép Egyesület II. 0-4, Tiszaalpári SE-Katonatelepi SE 3-2, TMSE Tiszaug-Jakabszállás KSE 8-2, Vasutas SK-Fülöpszállási SE 3-2, Ballószögi FK-Pálmonostora SE 1-10, Fülöpjakab SE-Izsáki Építő SE 2-3, Kerekegyházi SE II.-Helvéciai SE 4-1.
Parádés győzelmet aratott a Kiskőrös II. vendégeként a Bócsa, 5-1-es győzelemmel vitte el mind a három pontot. A vendégcsapat soraiban Varga Tibor három góllal vette ki a részét a sikerből. A csoportrangadón a Vadkert legyőzte a Kasit – Somogyi József gólja ért három pontot -, a Csólyospálos II. megnyerte a majsai szomszédvári derbit. Mesterhármassal vette ki a Jászszentálszló Balotaszállás elleni 4-0-ás sikeréből Barcsik Máté.
Vármegye III., Közép csoport: Kecel FC II.-Kiskunhalasi FC 8-0, Jászszentlászlói SE-Balotaszállási FC 4-0, Kiskunmajsa FC-Csólyospálos II. 1-3, Kiskőrösi LC II.-Bócsa-Market Bócsai SE 1-5, Soltvadkerti TE II. Vadkert FC-Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE 1-0.
Nyugaton továbbra is a Harta SE II. vezet, bár a csapat a hétvégén pontot vesztett, ugyanis 6-6-os döntetlent játszott Foktőn. Igazi fordulatos meccset vívtak a felek. Érdemes feljegyezni - amúgy röplabdás stílusban - az eredmény alakulását: 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 5-5, 5-6, 6-6. Amint látható, nem egyszer vezetett mind a két csapat, utoljára a Harta II. vezetett 22 percen át, mígnem a hazai Lovasi Krisztián beállította a 6-6-os végeredményt. Feljött a második helyre a Dunapataj, miután Allgeier Péter találatával 1-0-ra legyőzte a rangadón aSzakmárt. Tíz gólt rúgott az Apostag a Dunaszentbenedeknek, a találkozón Muncan Jonel hét gólt szerzett.
Vármegye III., Nyugati csoport: Dunapataji KSE-Szakmári KSE 1-0, Szentmárton SE-Bátyai SE 3-0, Dunavecsei SE-Solti FC 2-4, Fajsz SE-Uszód KSE 0-7, Apostag KSE-Dunaszentbenedek KSE 10-0, Főnix SE Foktő-Harta SE II. 6-6, Hajós FC-Dunaegyháza SE 2-4.
Vármegye III., Déli csoport
1. KELEBIA 10 9 1 0 29-6 28
2. TOMPA 10 9 0 1 39-6 27
3. ÉRSEKCSANÁD 10 8 1 1 50-9 25
4. BÁCSBOKOD 10 6 1 3 27-23 19
5. BÁCSBORSÓD 10 5 1 4 29-22 16
6. DÁVOD 10 4 3 3 19-19 15
7. FELSŐSZENTIVÁN 9 4 2 3 26-15 14
8. BAJASZENTISTVÁN 9 4 1 4 25-11 13
9. SÜKÖSD 10 4 1 5 21-29 13
10. GARA 9 4 0 5 35-27 12
11. MADARAS 10 4 0 6 24-24 12
12. HERCEGSZÁNTÓ 10 4 0 6 19-19 12
13. KISSZÁLLÁS 8 2 2 4 14-19 8
14. CSÁTALJA 9 2 0 7 11-22 6
15. KENDERES SE 10 1 1 8 17-46 4
16. TATAHÁZA 10 0 0 10 11-99 0
Vármegye III., Északi csoport
1. PÁLMONOSTORA 9 8 1 0 41-13 25
2. LADÁNYBENE 9 8 1 0 38-10 25
3. IZSÁK 9 7 0 2 25-14 21
4. VASUTAS SK 10 5 2 3 32-22 17
5. SC HÍRÖS-ÉP II. 8 5 1 2 24-5 16
6. TISZAALPÁR 10 5 1 4 32-27 16
7. KATONATELEP 10 5 1 4 27-22 16
8. TISZAUG 9 5 0 4 25-22 15
9. KEREKEGYHÁZA II. 9 3 2 4 29-23 11
10. FÜLÖPSZÁLLÁS 9 2 3 4 31-29 9
11. BALLÓSZÖG 9 2 1 6 14-36 7
12. FÜLÖPJAKAB 9 2 0 7 25-43 6
13. JAKABSZÁLLÁS 9 2 0 7 15-43 6
14. HELVÉCIA 9 1 2 6 10-34 5
15. SZABADSZÁLLÁS 10 1 1 8 10-35 4
Vármegye III., Közép csoport
1. VADKERT FC 8 6 1 1 21-11 19
2. CSÓLYOSPÁLOS II. 7 6 0 1 25-8 18
3. KECEL II. 7 5 2 0 23-6 17
4. KISKUNMAJSA 8 4 2 2 34-14 14
5. BÓCSA 6 4 0 2 19-9 12
6. KISKŐRÖS II. 8 3 1 4 22-17 10
7. KASKANTYÚ 7 3 0 4 23-15 9
8. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 7 3 0 4 22-18 9
9. BALOTASZÁLLÁS 7 1 0 6 10-25 3
10. CSÁSZÁRTÖLTÉS 7 1 0 6 5-38 2
11. KISKUNHALAS 6 0 0 6 2-45 0
Vármegye III., Nyugati csoport
1. HARTA II. 8 6 2 0 39-11 20
2. DUNAPATAJ 8 6 0 2 26-10 18
3. SZAKMÁR 8 5 1 2 29-14 16
4. BÁTYA 8 5 1 2 20-14 16
5. USZÓD 7 5 0 2 37-14 15
6. SZENTMÁRTON 8 4 2 2 29-9 14
7. DUNAEGYHÁZA 8 4 1 3 23-26 13
8. SOLT 8 4 0 4 19-24 12
9. APOSTAG 8 2 2 4 25-24 8
10. DUNAVECSE 8 2 2 4 11-25 8
11. HAJÓS 8 2 0 6 18-36 6
12. FAJSZ 8 2 0 6 15-33 6
13. FOKTŐ 8 1 3 4 16-28 6
14. DUNASZENTBENEDEK 7 0 0 7 5-44 0
