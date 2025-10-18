1 órája
Parádésan kezdett a rangadó előtt álló Érsekcsanád
A nyáron, a vármegye kettő Déli és Északi csoportjának az összevonását követően visszalépett a vármegye kettőtől az érsekcsanádi gárda. Amint az várható volt, a vármegye három Déli csoportjában szárnyal az Érsekcsanádi KSKE csapata.
A hétvégén rangadót vív az Érsekcsanád gárdája a Tompával. A meccs előtt Hidas Pállal, az Érsekcsanádi KSKE elnökével beszélgettünk.
– Parádés eddig az őszi menetelés, mindössze egyetlen meccset adtatok döntetlenre, elképesztő a gólkülönbségetek. Minden tisztelet az ellenfeleké, de ez eddig nagyon simának tűnik. Ennek fényében nem bánjátok, hogy nem maradtatok a másodosztályban?
– Nem bánjuk. Tudjuk, hogy az MLSZ Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatósága nem jókedvében vonta össze az Északi és a Déli csoportot, hiszen az Északi csoport az idén nyárra elfogyott. Ugyanakkor reménykedünk abban, hogy ez nem végleges megoldás. Amikor megszületett a döntés, hamar kellett dönteni. Nálunk összeült a vezetőség, és a játékosokkal együtt döntötte el, hogy akkor inkább a vármegye háromban indulunk. Egyrészt anyagilag sem bírtuk vállalni a nagyobb távolságokkal járó megnövekedett költségeket – amatőr klub vagyunk –, másrészt van a keretünkben több olyan játékos, aki nem tudta vállalni azt, hogy jóval több időt kell szánni néhány idegenbeli meccsre.
A keretünk nem túl nagy létszámú, így nem nagyon tudtunk rotációval számolni. Azért sem láttuk jó ötletnek az összevont ligát, mert a jelenlegi megoldással kiesik az egyenletből a labdarúgás egy nagyon fontos eleme: a szurkoló. Aligha hiszem, hogy sok olyan csapat van, akinek a szurkolói egy mind távolság, mind időráfordítás tekintetében jelentősen megnövekedett utazást vállalnának azért, hogy a csapatukat idegenben lássák. Márpedig a szurkoló is nagyon fontos eleme a vármegyei focinak is. Megbánni tehát semmiképpen nem bántuk meg a döntést, ugyanakkor jövőre is a vármegye kettőbe adjuk le majd a nevezésünket – ez idén nyáron is így történt egyébként –, és amennyiben a körülmények változnak, boldogan térünk vissza a vármegye kettőbe, mert ott a helyünk. A körülmények változása alatt elsősorban arra célzok, hogy amennyiben újra szét tudják választani a ligát. Néhány év múlva ugyanakkor akár talán még vállalhatunk is egy összevont vármegye kettőt is, ahhoz azonban az kell, hogy az utánpótlás csapataink felnőjenek, és akár már a felnőttbe is tudjanak játékost adni. Négy évvel ezelőtt megújult az egyesület, nagyon komolyan vesszük az utánpótlás nevelést, ennek megfelelően az U16-os korosztálytól lefelé minden korosztályban van csapatunk, akikkel igyekszünk minél jobb szakmai munkát végezni, és akik egyre jobb eredményeket érnek el, az élet tehát nem állt meg Érsekcsanádon. Azt ugyanakkor – most már egyelőre kívülállóként – elismerem, hogy noha a nyáron rendelkezésünkre álló szűk idősávban, amíg a folytatásról szóló egyeztetés folyt, én ellene érveltem, ám az eddigi tapasztalatok alapján érdekesebb, színvonalasabb lett a vármegye kettes bajnokság. Nincsenek már nagy verések, nincsenek a mezőnyből pillanatok alatt kiugró csapatok, tehát annak dacára, hogy kényszermegoldás volt, szakmailag nem is lett rossz megoldás. De nálunk, ahogy mondtam, ennek így egyelőre nem voltak meg a feltételei.
– Volt nálatok távozó amiatt, hogy lejjebb indultatok? Volt olyan játékos, aki a megye kettőben akart maradni, és azért igazolt el?
– Nem. Egyébként a 2024/25-ös idényben sem volt túlságosan bő a keret, az ideálisnál akkor is kevesebben voltunk, és vékony is maradt a keret. Viszont senki sem távozott. Néhány megkeresés történt vármegye egyes-kettes csapatok részéről, de mindegyik játékosunk maradt. Egyedül a csapatkapitányunk, Novotnik Ferenc nem folytatta már az idén ősszel, ő nagyon hiányzik is az egész társaságnak a focitudása és az egyénisége miatt is, de ő nem tőlünk távozott, hanem abbahagyta a focit, miután a párjával családi örömök elé néz.
– Az Érsekcsanád eddig parádés őszt tudhat maga mögött, azt ugyanakkor érdemes hozzátenni, hogy ha megnézzük a tabella jelenlegi állását, akkor módon a tabella felső negyede, a Kelebia, Tompa, Bajaszentistván, Bácsborsód és a Gara még hátravan a Csanád számára. Ennek fényében nehezedhet az ősz hajrája?
– Most mérettetik meg a csapat igazán, következő fordulókban, amikor valóban a rangadónak mondható mérkőzések következnek. Ezt mi is látjuk, ezzel az egész csapat tisztában van. Megbízható a csapatunk, a bajnokság startja előtt úgy voltunk vele, hogy valamelyik dobogós helyezés a kitűzött cél, alább nem adjuk semmiképpen. Aztán persze evés közben jön meg az étvágy, hiszen mi tagadás, alaposan beindultunk. Most már azt mondom, hogy reális célkitűzés nem csak a dobogós helyezés, hanem az is, hogy bajnokok legyünk. Persze most jön a neheze, és számítunk rá, hogy nem minden meccset fogunk behúzni, de akkor sem fog összedőlni a világ, ha esetleg vesztesen hagyjuk el a pályát. Egyébként is, a vármegye három számunkra a játék szempontjából is új közeg. A vármegye kettőben egy viszonylag fiatal csapat voltunk, a meccseken többségében az ellenfelek irányítottak, mi általában az ő játékok ura igyekeztünk minél hatékonyabban reagálni. Védekezéssel, gyors kontrák vezetésével. A vármegye háromban egy gyökeresen új helyzet állt elő, nekünk újdonság az, hogy nekünk kell kezdeményezni, az esetek többségében az ellenfél védekezik. Ezt még szoknunk kell, ennek az újszerűsége miatt is el tudok képzelni pontvesztéseket.
Tompát fogadja az Érsekcsanád
– Ezen a hétvégén rangadót vívtok, a 3. helyen álló, nálatok mindössze egy ponttal kevesebbet szerző Tompát fogadjátok. A rangadó előtt mindenki a rendelkezésedre áll?
– Lényegében tizenhat-tizennyolc fős a keretünk, ebből általában olyan tizennégyen tudunk ott lenni a meccseken. Illetve nálunk az a helyzet, hogy megvan az alapcsapat, az tíz, tizenegy játékos, és hozzájuk jönnek még a kiegészítő emberek. Ha az alapcsapatunk egy meccsen ott van, akkor bárkivel fel tudjuk venni a versenyt. A szakvezető Miokovics Milán, nem panaszkodott, hogy a hétvégére lenne hiányzó, így véleményem szerint a keret tekintetében a helyzet a megszokott.
– Milyen céllal fut ki a csapat vasárnap a pályára?
– Hazai pályán a három pontot mindenképpen illene begyűjtenünk. Idegenben még elalkudozik az ember, hogy talán jó az iksz is. Annál is inkább, mert sokszor ismeretlen, számunkra szokatlan a pálya. A vármegye háromban egyébként is sokszor nehéz kezelni, hogy vannak a nálunk megszokottnál jóval rusztikusabb, durvább pályák, de ez a tényező a Tompa elleni rangadón nem játszik. Remélem tehát, hogy itthon tartjuk mind a három pontot… és ez minden hazai meccsünkre elmondható.
Az Érsekcsanád-Tompa mérkőzést vasárnap délután, 14 óra 30 perces kezdettel vívják meg, Érsekcsanádon.
