Parádésan kezdett a rangadó előtt álló Érsekcsanád

A hétvégén rangadót vív az Érsekcsanád gárdája a Tompával. A meccs előtt Hidas Pállal, az Érsekcsanádi KSKE elnökével beszélgettünk.

Az Érsekcsanád üdvözli a közönséget

Forrás: Érsekcsanádi KSKE

– Parádés eddig az őszi menetelés, mindössze egyetlen meccset adtatok döntetlenre, elképesztő a gólkülönbségetek. Minden tisztelet az ellenfeleké, de ez eddig nagyon simának tűnik. Ennek fényében nem bánjátok, hogy nem maradtatok a másodosztályban?

– Nem bánjuk. Tudjuk, hogy az MLSZ Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatósága nem jókedvében vonta össze az Északi és a Déli csoportot, hiszen az Északi csoport az idén nyárra elfogyott. Ugyanakkor reménykedünk abban, hogy ez nem végleges megoldás. Amikor megszületett a döntés, hamar kellett dönteni. Nálunk összeült a vezetőség, és a játékosokkal együtt döntötte el, hogy akkor inkább a vármegye háromban indulunk. Egyrészt anyagilag sem bírtuk vállalni a nagyobb távolságokkal járó megnövekedett költségeket – amatőr klub vagyunk –, másrészt van a keretünkben több olyan játékos, aki nem tudta vállalni azt, hogy jóval több időt kell szánni néhány idegenbeli meccsre.

A keretünk nem túl nagy létszámú, így nem nagyon tudtunk rotációval számolni. Azért sem láttuk jó ötletnek az összevont ligát, mert a jelenlegi megoldással kiesik az egyenletből a labdarúgás egy nagyon fontos eleme: a szurkoló. Aligha hiszem, hogy sok olyan csapat van, akinek a szurkolói egy mind távolság, mind időráfordítás tekintetében jelentősen megnövekedett utazást vállalnának azért, hogy a csapatukat idegenben lássák. Márpedig a szurkoló is nagyon fontos eleme a vármegyei focinak is. Megbánni tehát semmiképpen nem bántuk meg a döntést, ugyanakkor jövőre is a vármegye kettőbe adjuk le majd a nevezésünket – ez idén nyáron is így történt egyébként –, és amennyiben a körülmények változnak, boldogan térünk vissza a vármegye kettőbe, mert ott a helyünk. A körülmények változása alatt elsősorban arra célzok, hogy amennyiben újra szét tudják választani a ligát. Néhány év múlva ugyanakkor akár talán még vállalhatunk is egy összevont vármegye kettőt is, ahhoz azonban az kell, hogy az utánpótlás csapataink felnőjenek, és akár már a felnőttbe is tudjanak játékost adni. Négy évvel ezelőtt megújult az egyesület, nagyon komolyan vesszük az utánpótlás nevelést, ennek megfelelően az U16-os korosztálytól lefelé minden korosztályban van csapatunk, akikkel igyekszünk minél jobb szakmai munkát végezni, és akik egyre jobb eredményeket érnek el, az élet tehát nem állt meg Érsekcsanádon. Azt ugyanakkor – most már egyelőre kívülállóként – elismerem, hogy noha a nyáron rendelkezésünkre álló szűk idősávban, amíg a folytatásról szóló egyeztetés folyt, én ellene érveltem, ám az eddigi tapasztalatok alapján érdekesebb, színvonalasabb lett a vármegye kettes bajnokság. Nincsenek már nagy verések, nincsenek a mezőnyből pillanatok alatt kiugró csapatok, tehát annak dacára, hogy kényszermegoldás volt, szakmailag nem is lett rossz megoldás. De nálunk, ahogy mondtam, ennek így egyelőre nem voltak meg a feltételei.