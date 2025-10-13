október 13., hétfő

Labdarúgás

2 órája

Rangadót nyert Sükösdön és vezet az Érsekcsanád, Kelebia a második helyen

Címkék#Vármegye III#rangadó#labdarúgás

Ezen a hétvégén a 8. fordulót rendezték meg a vármegyei harmadosztályú bajnokság Déli csoportjában. A dobogón nem történt változás, továbbra is az Érsekcsanád vezet a Kelebia és a Tompa előtt.

Vincze Miklós

Az éllovas Érsekcsanád szomszédvári derbit vívott a 12. helyen álló Sükösd vendégeként.

továbbra is az Érsekcsanád vezet a Kelebia és a Tompa előtt
Rangadót nyert Sükösdön és vezet az Érsekcsanád, Kelebia a második helyen
Fotó: Szögi Máté István

Vezet az Érsekcsanád

A papírforma ezúttal a vendégek sikerét ígérte, a Csanád igazolta is a várakozásokat, már az első játékrész végén 3-0-ra vezetett, majd végül 7-3 arányban nyerte meg a mérkőzést. A vendégcsapatban Taba Patrik négyszer talált be a hazai kapus, Gajári József kapujába.

Kemény rangadó várt a Kelebiára is, hiszen a bajnoki címvédő Bácsborsódot fogadták. A végig szoros, kiegyenlített küzdelmet hozó mérkőzésen az első játékrészben nem esett gól. A folytatásban Szabó Edvárd a hazaiaknak szerezte meg a vezetést, borsódi részről Cifra Gábor, az egyesület elnöke egyenlített a 73. percben. De csak öt percig állt döntetlenre a találkozó, Szalma Levente ugyanis a 78. percben megszerezte a hazai csapat második, győzelmet érő találatát. 

A 3 helyen álló Tompa a Garát fogadta és győzte le 3-0-ra. A hazaiak Szauter István klasszikus mesterhármasával húzták be a három pontot, érdekesség hogy Szauter István a három góljából kettőt már a 6. percre megrúgott.

Kitűnő meccs kerekedett a Kisszállás-Bajaszentistván mérkőzésből. Kétgólos vezetésre tettek szert a vendégek Wittner Gábor és Szerletics István góljaival. A hazaiak Kövecses László révén szépítettek, majd Márta Róbert egyenlített, Horváth Kristóf pedig a vezetést is megszerezte a hazaiaknak. A 82. percben a vendég Szolga Soma állította be a 3-3-as végeredményt. Ezzel a pontszerzéssel a Bajaszentistván megelőzte a Bácsborsódot. Biztos győzelmet aratott a Bácsbokod a Kenderes SE vendéglátójaként, Hercz Dániel három góllal vette ki a részét a sikerből. 

Eredmények

Kelebia SE-Bácsborsódi SK 2-1, Kisszállási SC-Bajaszentistváni SK 3-3, Felsőszentiván-BEKO FC Dávod 1-1, Bácsbokodi SK-Kenderes SE Bátmonostor 5-1, Csátalja SE-Madarasi SE 2-0, Tompai SE-Garai KSE 3-0, Sükösd SC-Érsekcsanádi KSKE 3-7, Hercegszántói FC-Tataháza SE 10-0.

Vármegye három, Déli csoport

1.    ÉRSEKCSANÁD    8    7    1    0    47-5    22
2.    KELEBIA    8    7    1    0    20-5    22
3.    TOMPA    8    7    0    1    19-5    21
4.    BAJASZENTISTVÁN    7    4    1    2    23-7    13
5.    BÁCSBORSÓD    8    4    1    3    24-17    13
6.    BÁCSBOKOD    8    4    1    3    20-20    13
7.    GARA    8    4    0    4    35-20    12
8.    DÁVOD    8    3    3    2    15-16    12
9.    FELSŐSZENTIVÁN    7    3    2    2    21-11    11
10.    MADARAS    8    3    0    5    20-18    9
11.    HERCEGSZÁNTÓ    8    3    0    5    16-15    9
12.    KISSZÁLLÁS    7    2    2    3    13-17    8
13.    SÜKÖSD    8    2    1    5    13-24    7
14.    KENDERES SE    8    1    1    6    15-41    4
15.    CSÁTALJA    7    1    0    6    7-18    3
16.    TATAHÁZA    8    0    0    8    7-76    0
 

