Rangadót nyert Sükösdön és vezet az Érsekcsanád, Kelebia a második helyen

Fotó: Szögi Máté István

Vezet az Érsekcsanád

A papírforma ezúttal a vendégek sikerét ígérte, a Csanád igazolta is a várakozásokat, már az első játékrész végén 3-0-ra vezetett, majd végül 7-3 arányban nyerte meg a mérkőzést. A vendégcsapatban Taba Patrik négyszer talált be a hazai kapus, Gajári József kapujába.

Kemény rangadó várt a Kelebiára is, hiszen a bajnoki címvédő Bácsborsódot fogadták. A végig szoros, kiegyenlített küzdelmet hozó mérkőzésen az első játékrészben nem esett gól. A folytatásban Szabó Edvárd a hazaiaknak szerezte meg a vezetést, borsódi részről Cifra Gábor, az egyesület elnöke egyenlített a 73. percben. De csak öt percig állt döntetlenre a találkozó, Szalma Levente ugyanis a 78. percben megszerezte a hazai csapat második, győzelmet érő találatát.

A 3 helyen álló Tompa a Garát fogadta és győzte le 3-0-ra. A hazaiak Szauter István klasszikus mesterhármasával húzták be a három pontot, érdekesség hogy Szauter István a három góljából kettőt már a 6. percre megrúgott.

Kitűnő meccs kerekedett a Kisszállás-Bajaszentistván mérkőzésből. Kétgólos vezetésre tettek szert a vendégek Wittner Gábor és Szerletics István góljaival. A hazaiak Kövecses László révén szépítettek, majd Márta Róbert egyenlített, Horváth Kristóf pedig a vezetést is megszerezte a hazaiaknak. A 82. percben a vendég Szolga Soma állította be a 3-3-as végeredményt. Ezzel a pontszerzéssel a Bajaszentistván megelőzte a Bácsborsódot. Biztos győzelmet aratott a Bácsbokod a Kenderes SE vendéglátójaként, Hercz Dániel három góllal vette ki a részét a sikerből.

Eredmények

Kelebia SE-Bácsborsódi SK 2-1, Kisszállási SC-Bajaszentistváni SK 3-3, Felsőszentiván-BEKO FC Dávod 1-1, Bácsbokodi SK-Kenderes SE Bátmonostor 5-1, Csátalja SE-Madarasi SE 2-0, Tompai SE-Garai KSE 3-0, Sükösd SC-Érsekcsanádi KSKE 3-7, Hercegszántói FC-Tataháza SE 10-0.

Vármegye három, Déli csoport

1. ÉRSEKCSANÁD 8 7 1 0 47-5 22

2. KELEBIA 8 7 1 0 20-5 22

3. TOMPA 8 7 0 1 19-5 21

4. BAJASZENTISTVÁN 7 4 1 2 23-7 13

5. BÁCSBORSÓD 8 4 1 3 24-17 13

6. BÁCSBOKOD 8 4 1 3 20-20 13

7. GARA 8 4 0 4 35-20 12

8. DÁVOD 8 3 3 2 15-16 12

9. FELSŐSZENTIVÁN 7 3 2 2 21-11 11

10. MADARAS 8 3 0 5 20-18 9

11. HERCEGSZÁNTÓ 8 3 0 5 16-15 9

12. KISSZÁLLÁS 7 2 2 3 13-17 8

13. SÜKÖSD 8 2 1 5 13-24 7

14. KENDERES SE 8 1 1 6 15-41 4

15. CSÁTALJA 7 1 0 6 7-18 3

16. TATAHÁZA 8 0 0 8 7-76 0

