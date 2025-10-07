2 órája
Tovább robog a Ladánybene és a Pálmonostora – itt vannak az eredmények
A hétvégén a vármegyei harmadosztályú bajnokság Déli és Északi csoportjában a 7. fordulót rendezték meg, a vármegye három Közép és Nyugati csoportjában az 5. kör mérkőzéseit vívták meg a csapatok. Már csak három csapat hibátlan a vármegye háromban, a Ladánybene, a Pálmonostora és a Csólyospálos. Mutatjuk az eredményeket.
A Déli csoport éllovasa, az Érsekcsanád a Hercegszántót fogadta és győzte le 4-0 arányban. A Kelebia Csátalján hozta a meccset egy 3-1-s eredmény elérésével, így tartja a lépést a Csanáddal. Megerősítette a harmadik helyét a Tompa, miután kemény rangadót tudott megnyerni Bajaszentistvánon Teleki Martinnak a 37. percben szerzett találatával, a bajnoki címvédő Bácsborsód pedig nem szerzett pontot. Borsódról ugyanis a Kisszállás távozott győzelemmel. 0-0-s félidő után megszerezte a vezetést a Borsód Horváth Kristóf góljával, majd Kollányi Patrik öngóljával átvette a vezetést a Kisszállás. Schobloher Richárd második találatával egyenlített a Borsód, a hajrában született két Kövecses László-gólra azonban már nem volt hazai válasz. Félbeszakadt a Tataháza–Felsőszentiván-találkozó, miután a hazai csapat elfogyott. Pedig még a szakvezető, Sarok Attila is mezt húzott, így sem bírták kihúzni az előírt létszámmal a tataháziak.
Eredmények
Eredmények: Érsekcsanádi KSKE-Hercegszántói FC 4-0, Bácsborsódi SK-Kisszállási SC 2-4, Tataháza SE-Felsőszentiván félbeszakadt, Madarasi SE-Kenderes SE Bátmonostor 3-1, Garai KSE-Sükösd SC 3-4, Bajaszentistváni SK-Tompai SE 0-1, Csátalja SE-Kelebia SE 1-3, BEKO FC Dávod-Bácsbokod 0-0.
Az Északi csoport éllovasa, a Ladánybene ezúttal is besöpörte mind a három pontot, ezúttal a Katonatelep vendégeként. Pedig az első játékrész hazai vezetéssel zárult – Marton Richárdnak köszönhetően –, a folytatásban azonban előbb Faragó Bence duplázott, majd Tóth Zalán állította be az 1-3-as végeredményt. Az első számú üldöző, a Benéhez hasonlóan szintén százszázalékos Pálmonostora hazai pályán verte a Helvéciát. Feljött a harmadik helyre a kiskunféleghyázi Vasutas SK, miután győzni tudott Szabadszálláson. Megszerezte az első győzelmét a Jakabszállás a Ballószög vendéglátójaként. Már a 17. percre reménytelen helyzetbe került az SC Hírös-Ép II. vendégeként biztatóan kezdő Izsák, miután a 6. percben Lévai Zsolt, majd a 17. percben Prikidánovics Márk kapott piros lapot. Magára talált és megszerezte az első győzelmét a Fülöpszállás, ezt a Fülöpjakab bánta, ugyanis 9-2-es sikerel tartotta otthon a Fülöp a három pontot. A haza Tóth Szabolcs négy góllal vette ki a részét a sikerből.
Eredmények: Fülöpszállás -Fülöpjakab 9-2, Jakabszállás KSE-Ballószögi FK 3-2, Katonatelepi SE-Ladánybenei LC 1-3, Szabadszállás VSE-Vasutas SK 1-3, Pálmonostora SE-Helvéciai SE 3-1, Tiszaalpári SE-TMSE Tiszaug 3-1, SC Hírös-Ép Egyesület II.-Izsáki Építő SE 4-0.
A Közép csoportban tovább robog a Vadkert FC II., ezúttal Balotaszálláson tudott rangadót nyerni tekintélyes különbséggel. Sovány vigasz volt a hazaiak számára, hogy a hazai Kaszap Attila a 63. percben sokáig emlékezetes szabadrúgásgólt szerzett. A 2. helyen a csoport egyetlen hibátlan csapata, a Csólyospálos II. áll, 6-1 arányban verték a Császártöltést. Feljött a képzeletbeli dobogó harmadik fokára a Kiskunmajsa, miután Jászszentlászlón megnyerte a szomszédvári derbit, Gera Ádám mesterhármassal vette ki a részét a győzelemből. Tíz gólt rúgva nyert a Kiskunhalas vendégeként a Kaskantyú.
Eredmények: Balotaszállási FC-Soltvadkerti TE II. Vadkert FC 2-7, Kecel FC II.-Kiskőrösi LC II. 2-0, Jászszentlászlói SE-Kiskunmajsa FC 3-6, Kiskunhalasi FC-Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE 1-10, Csólyospálos II.-Császártöltés 6-1.
A Nyugati csoportban továbbra is a Harta II. vezet. A hartaiak ezúttal a Hajóst győzték le hazai pályán meggyőző, 6-1 arányban. A 2. helyen álló Szakmár a Dunavecsét győzte le otthon 5-0-ra, a Bátya pedig a Fajsz vendéglátójaként diadalmaskodott 4-1 arányban. Rangadót nyert hazai pályán a bajnoki címvédő Szentmárton ellen a Dunapataj.
Eredmények: Harta SE II.-Hajós FC 6-1, Bátyai SE-Fajsz SE 4-1, Szakmári KSE-Dunavecsei SE 5-0, Dunapataji KSE-Szentmárton SE 2-0, Solti FC-Dunaegyháza SE 3-0, Apostag KSE-Főnix SE Foktő 2-2.
Vármegye III., Déli csoport
- 1. ÉRSEKCSANÁD 7 6 1 0 40-2 19
- 2. KELEBIA 7 6 1 0 18-4 19
- 3. TOMPA 7 6 0 1 16-5 18
- 4. BÁCSBORSÓD 7 4 1 2 23-15 13
- 5. GARA 7 4 0 3 35-17 12
- 6. BAJASZENTISTVÁN 6 4 0 2 20-4 12
- 7. DÁVOD 7 3 2 2 14-15 11
- 8. BÁCSBOKOD 7 3 1 3 15-19 10
- 9. MADARAS 7 3 0 4 20-16 9
- 10. FELSŐSZENTIVÁN 5 2 1 2 13-10 7
- 11. KISSZÁLLÁS 6 2 1 3 10-14 7
- 12. SÜKÖSD 7 2 1 4 10-17 7
- 13. HERCEGSZÁNTÓ 7 2 0 5 6-15 6
- 14. KENDERES SE 7 1 1 5 14-36 4
- 15. CSÁTALJA 6 0 0 6 5-18 0
- 16. TATAHÁZA 6 0 0 6 7-59 0
Vármegye III., Északi csoport
- 1. LADÁNYBENE 7 7 0 0 26-5 21
- 2. PÁLMONOSTORA 6 6 0 0 22-9 18
- 3. VASUTAS SK 7 4 1 2 26-15 13
- 4. IZSÁK 6 4 0 2 16-10 12
- 5. KATONATELEP 7 4 0 3 19-17 12
- 6. TISZAALPÁR 7 3 1 3 24-19 10
- 7. TISZAUG 6 3 0 3 15-16 9
- 8. KEREKEGYHÁZA II. 6 2 1 3 21-15 7
- 9. SC HÍRÖS-ÉP II. 5 2 1 2 9-5 7
- 10. BALLÓSZÖG 7 2 1 4 13-19 7
- 11. FÜLÖPJAKAB 7 2 0 5 22-33 6
- 12. FÜLÖPSZÁLLÁS 6 1 2 3 17-21 5
- 13. HELVÉCIA 6 1 2 3 9-22 5
- 14. SZABADSZÁLLÁS 7 1 1 5 8-24 4
- 15. JAKABSZÁLLÁS 6 1 0 5 10-27 3
Vármegye III., Közép csoport
- 1. VADKERT FC 5 4 1 0 19-7 13
- 2. CSÓLYOSPÁLOS II. 4 4 0 0 18-5 12
- 3. KISKUNMAJSA 5 3 1 1 28-8 10
- 4. KECEL II. 4 3 1 0 10-2 10
- 5. KISKŐRÖS II. 5 2 1 2 16-7 7
- 6. KASKANTYÚE 5 2 0 3 18-13 6
- 7. BÓCSA 3 1 0 2 5-8 3
- 8. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 4 1 0 3 10-15 3
- 9. BALOTASZÁLLÁS 4 1 0 3 8-14 3
- 10. CSÁSZÁRTÖLTÉS 5 1 0 4 4-28 3
- 11. KISKUNHALAS 4 0 0 4 2-31 0
Vármegye III., Nyugati csoport
- 1. HARTA II. 5 4 1 0 24-4 13
- 2. SZAKMÁR 5 4 0 1 21-7 12
- 3. BÁTYA 5 4 0 1 14-8 12
- 4. SZENTMÁRTON 5 3 0 2 22-5 9
- 5. DUNAPATAJ 5 3 0 2 12-9 9
- 6. DUNAEGYHÁZA 5 2 1 2 13-15 7
- 7. DUNAVECSE 5 2 1 2 6-13 7
- 8. USZÓD 4 2 0 2 10-9 6
- 9. APOSTAG 5 2 0 3 14-16 6
- 10. SOLT 5 2 0 3 12-15 6
- 11. FAJSZ 5 2 0 3 12-19 6
- 12. FOKTŐ 5 1 1 3 6-15 4
- 13. HAJÓS 5 1 0 4 9-19 3
- 14. DUNASZENTBENEDEK 4 0 0 4 3-24 0
