Tovább robog a Ladánybene és a Pálmonostora – itt vannak az eredmények

A Déli csoport éllovasa, az Érsekcsanád a Hercegszántót fogadta és győzte le 4-0 arányban. A Kelebia Csátalján hozta a meccset egy 3-1-s eredmény elérésével, így tartja a lépést a Csanáddal. Megerősítette a harmadik helyét a Tompa, miután kemény rangadót tudott megnyerni Bajaszentistvánon Teleki Martinnak a 37. percben szerzett találatával, a bajnoki címvédő Bácsborsód pedig nem szerzett pontot. Borsódról ugyanis a Kisszállás távozott győzelemmel. 0-0-s félidő után megszerezte a vezetést a Borsód Horváth Kristóf góljával, majd Kollányi Patrik öngóljával átvette a vezetést a Kisszállás. Schobloher Richárd második találatával egyenlített a Borsód, a hajrában született két Kövecses László-gólra azonban már nem volt hazai válasz. Félbeszakadt a Tataháza–Felsőszentiván-találkozó, miután a hazai csapat elfogyott. Pedig még a szakvezető, Sarok Attila is mezt húzott, így sem bírták kihúzni az előírt létszámmal a tataháziak.

Az SC Hírös-Ép II. szép eredményt ért el az Izsák elleni meccsen

Forrás: Beküldött fotó

Eredmények

Eredmények: Érsekcsanádi KSKE-Hercegszántói FC 4-0, Bácsborsódi SK-Kisszállási SC 2-4, Tataháza SE-Felsőszentiván félbeszakadt, Madarasi SE-Kenderes SE Bátmonostor 3-1, Garai KSE-Sükösd SC 3-4, Bajaszentistváni SK-Tompai SE 0-1, Csátalja SE-Kelebia SE 1-3, BEKO FC Dávod-Bácsbokod 0-0.

Az Északi csoport éllovasa, a Ladánybene ezúttal is besöpörte mind a három pontot, ezúttal a Katonatelep vendégeként. Pedig az első játékrész hazai vezetéssel zárult – Marton Richárdnak köszönhetően –, a folytatásban azonban előbb Faragó Bence duplázott, majd Tóth Zalán állította be az 1-3-as végeredményt. Az első számú üldöző, a Benéhez hasonlóan szintén százszázalékos Pálmonostora hazai pályán verte a Helvéciát. Feljött a harmadik helyre a kiskunféleghyázi Vasutas SK, miután győzni tudott Szabadszálláson. Megszerezte az első győzelmét a Jakabszállás a Ballószög vendéglátójaként. Már a 17. percre reménytelen helyzetbe került az SC Hírös-Ép II. vendégeként biztatóan kezdő Izsák, miután a 6. percben Lévai Zsolt, majd a 17. percben Prikidánovics Márk kapott piros lapot. Magára talált és megszerezte az első győzelmét a Fülöpszállás, ezt a Fülöpjakab bánta, ugyanis 9-2-es sikerel tartotta otthon a Fülöp a három pontot. A haza Tóth Szabolcs négy góllal vette ki a részét a sikerből.