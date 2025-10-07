Edzőváltás után szerzett pontot a Kiskőrös

Edzőváltás történt Kiskőrösön a 6. forduló után. A csapat első hat körben nyújtott teljesítményét tekintve – mindössze két pontot szerzett a Kiskőrösi LC, négy alkalommal kikapott, és az utolsó előtti helyen állt – aligha hatott váratlannak, hogy a kiskőrösi vezetők úgy érezték, hogy lépni kell.

Az utolsó pillanatban az edzőváltásnak köszönhetően kikapott a Kecskeméti LC

Edzőváltással folytatódott a meccs

Így a Kecskeméti LC elleni mérkőzést megelőző héten már nem Márton Zsolt, hanem a Sinkó Dorián-Füleki Antal tandem igyekezett fölrázni a csapatot. Voltaképpen sikerrel, hiszen újabb pontot szerzett a Kiskőrös, ráadásul a hajrában, bravúros egyenlítéssel.

Ezen a találkozón már értelemszerűen a Sinkó-Füleki tandem meccselt. Sinkó Dorián, az edzőpáros tagja elmondta, hogy azért született ez a megoldás, mert egyéb elfoglaltságaik miatt sem ő, sem Füleki Antal nem tudná száz százalékban vállalni a felnőtt csapat vezetését. A tandem voltaképpen trió, hiszen a csapat egyik játékosa, Csáki Róbert is besegít az edzések levezetésében.

Sinkó Dorián szerint a pozitív változások már érezhetőek voltak a Kecskeméti LC elleni mérkőzésen is, és a hosszabbításban született egyenlítő gól lelkileg is feldobta a csapatot, akárcsak a szurkolói vastaps, amit a nagy küzdésért megérdemeltek Szedmák Rolandék.