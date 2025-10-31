A Dusnok Kunszálláson folytatja a felemás őszét

A Dusnok hazai szereplésével még nincs is gond, hiszen az méltó egy, a közelmúltban rendre a dobogó valamelyik fokán záró klubhoz. Négy hazai mérkőzésből hármat megnyertek a srácok, a Kerekegyházát, az Akasztót és a Vaskút csapatát győzték le, és egy mérkőzést adtak csak döntetlenre, az éllovas Dunagyöngye SK ellen, még a második fordulóban. A problémák inkább akkor kezdődnek, amikor a volt északi csapatok otthonába utaznak. Igaz, egy meccset volt déli rivális ellen is elveszítettek – Mélykúton, a nyitófordulóban, de a másik három vereséget Kunszentmiklóson, Nyárlőrincen és Lakiteleken szenvedték el, az utóbbi két mérkőzést ráadásul váratlanul nagy gólkülönbséggel. Bolvári Zoltánt, a csapat gólgyárosát kérdeztük a kétarcú szereplés okairól.

A Dusnok gólzsákja, Bolvári Zoltán (labdával) a Dusnok nyárlőrinci mérkőzésén

Fotó: Szentirmay Tamás

– Meggyengült esetleg a nyáron a keret?

– Igazából nem gyengültünk, de mi tagadás, erősíteni sem sikerült. Egy távozó és egy érkező volt a nyáron. A bajnokság – így, hogy összevonták a tavalyi Déli és Északi csoportot – a játékerő tekintetében jelentősen erősebb lett, amire számítottunk is. Tudtuk, hogy az idén nehéz lesz a dobogóra odaérni, így aztán nem is tűztünk ki magunk elé ilyen célokat.

– Mi a vélemény az öltözőben az őszi szezonról?

– Természetesen nem vagyunk elégedettek, sem az idegenbeli eredményeinkkel, sem pedig a hétközi hozzáállással. Értem ez alatt azt, hogy igencsak kevesen vagyunk edzéseken.

– Egyetértesz abban, hogy a csapat hazai meccsein elért eredményei tökéletesen elfogadhatóak?

– Igen. A hazai meccseken számszerűen is úgy teljesítettünk, ahogy a korábbi években elvárták a szurkolók tőlünk és mi is magunktól. A hazai meccseken van bennünk tűz, akarat, és eddig a szerencse is mellettünk állt.

– Mi lehet az oka, hogy idegenben ennyire nem megy a csapatnak? Esetleg a hosszabb túrákra nehezebb az embereket összeszedni?

– Kezdem a kérdés második felével, mert az fontos tényező. Idegenbe rendszerint tartalékosan utazunk el. Volt olyan meccsünk, amire úgy voltunk kénytelenek kiállni, hogy cserénk sem volt. Olykor az akarat is hiányzott, de többször előfordult az is, hogy számunkra kedvezőtlen döntések miatt nem sikerült pontot vagy pontokat szereznünk. Idegenben ráadásul a szerencse sem szegődött mellénk, három, négy pontot illett volna szereznünk, és úgy gondolom, hogy a mutatott a játékunk alapján is reális lett volna ez.