Továbbra is a Dunagyöngye vezet, feljött a Nemesnádudvar

A vármegye kettő 6. forduló slágermérkőzése az éllovas Dunagyöngye SK és a 2. Kunszállás összecsapása volt. Ellentétes félidők után biztosan győzött a hazai gárda.

Az éllovas Dunagyöngye SK játékosainak a gólöröme.

Fotó: Farkas Alexa

A Dunagyöngye SK megállíthatatlanul robog a bajnoki cím felé

Egyszer vezetett a Kunfehértó a Kerekegyháza vendéglátójaként Délceg Dusán, a Kerek a 34. percre fordított Gáspár Ernő és Gogolák Milán találatával. A második játékrészben Délceg Dusán egyenlített, majd Gogolák Milán újra 2-3-ra alakította az állást. A 3-3-as végeredményt a 81. percben állította be Grácz Roland.

Továbbra sem megy a Vaskút gárdájának. A Lakitelek csapatát fogadták, és az északi gárda biztosan, 5-0 arányban győzött Szólát Kevin és Magyar Péter két, illetve Illés Kristóf egy góljával.

Biztos győzelemmel tartotta otthon mind a három pontot a Mélykút a Miklósi GYFE vendéglátójaként, Horváth Zoltán duplájára és Vukovits Martin góljára nem érkezett vendégválasz.

Kezd belelendülni a játékba a tavalyi déli bajnok Nemesnádudvar, ahogy kezd belelendülni a Nádudvar gólkirálya, Aladics Dániel. A Nemesnádudvar a Nyárlőrincet fogadta és győzte le. Aladics duplájának köszönhetően 2-0-lal zárult az első játékrész. Kovács Mihály a hajrában szépített, ezt követően azonban érkezett még egy Várszegi-öngól és a harmadik Aladics találat, így lett a mérkőzés végeredménye 4-1 a Nemesnádudvar javára.

Ahogyan az előzetesen várható volt, végig kiegyenlített, nagy csatát vívott a Dusnok és az Akasztó. A vendégek szerezték meg a vezetést a 4. percben Boldizsár Csaba góljával, a hazai Bárdos László a 41. percben egyenlített. A 77. Bolvári Zoltán is betalált, azzal a góllal győzött 2-1-re a Dusnok.

Eredmények:

Dunagyöngye SK-Kunszállás 4-0,

Kunfehértó-Kerekegyháza 3-3,

Bácska SE Vaskút-Lakitelek 0-5,

Mélykút-Miklósi GYFE 3-0,

Nemesnádudvar-Nyárlőrinc 4-1,

Dusnok KSE-Akasztó FC 2-1.

Egy veszélyes vendégbeadást követően Bogdán Zalán, a hazai kapus a kapufára tolta egy gólszerzési kísérletet követően a labdát, amelyet Mackovic Verdan sodort be a kapuba.