Labdarúgás

41 perce

A Dunagyöngye SK biztosan nyerte a rangadót

Címkék#Vármegye II#labdarúgás#Dunagyöngye SK

A vármegyei másodosztályú bajnokság 6. fordulójában a 2. helyen álló Kunszállás volt az éllovas Dunagyöngye SK vendége. 0-0-ás első félidő után a Dunagyöngye a második játékrészben remek teljesítménnyel kirukkolva magabiztos győzelmet aratott.

Vincze Miklós

Amint a játékvezető a sípjába fújt, körülbelül átlagos szeremlei nézőszám előtt nagy küzdelem vette kezdetét a rangadón. Némi meglepetésre a Kunszállás lépett fel kezdeményezőbben: Kertész Ádám vezérletével – aki hol középcsatárként, hol előretolt középpályásként játszott – sokpasszos, jó focival domináltak a vendégek.

Bölcskei Máté szerezte a Dunagyöngye SK elő két gólját a Kunszállás elleni rangadón
Fotó: Farkas Alexa

Kertész Ádám azonban az első félidő derekán megsérült, kénytelen volt cserét kérni, és ezt követően kiegyenlített küzdelem folyt a pályán. A Kunszállás támadójátéka is „elangolosodott”, azaz inkább ívelgetéssel próbálták zavarba hozni a hazai védelmet – ritkán sikerrel. Igazi ziccer egyik oldalon sem alakult ki, inkább csak helyzetecskék, de mindkét fél nagy akarással küzdött, és a küzdőszellem méltó volt a rangadóhoz.

Hogy mi történhetett a hazai öltözőben, az a hazaiak titka marad - Szombati József, a hazaiak trénere a 39. percben összeszedett sárgalappal már lehet, hogy a szünetre melegített -, de egy biztos: a második játékrész kezdetét jelző sípszót követően a hazai csapatot mintha kicserélték volna. Egycsapásra átvették az irányítást, minden tekintetben domináltak, és az első gólra sem kellett sokáig várni.

Az 56. percben a kunszállási kapus, Dobos Dániel hatalmas bravúrral hárított ugyan, de a kipattanót Bölcskei Máté közelről, könyörtelenül a hálóba vágta, 1–0. Tíz percre rá kapufát is rúgott a hazai gárda, de a 73. percben már megduplázta előnyét: Bölcskei nagyszerű kiugratást kapott, és gyönyörűen elpasszolta a kapus mellett a labdát, 2–0.

A 80. percben a vendégek a saját tizenhatosuk előtt veszítettek labdát, a négy perccel korábban Yousef helyére csereként beállt Lóki Tamás lecsapott rá és a kapus mellett higgadtan a hálóba gurított, 3–0. Hat percre rá szabadrúgáshoz jutott a Dunagyöngye a tizenhatos sarkától. Lóki állt a labda mögé, és lövése utat talált a vendégek kapujába, 4–0.

Az első játékrész alapján az kapott választ a kérdésre, aki nem értette, hogy hogyan tudott öt forduló után a vármegye kettő képzeletbeli dobogójának a második fokára fölkapaszkodni a Kunszállás, a második játékrészben pedig arra kaptunk választ, hogy miért a Dunagyöngye SK vezeti a tabellát.

Dunagyöngye SK-Kunszállás SE

Szeremle, vezette: Béleczki László (Ljakic Zorán, Barta Viktória)

Dunagyöngye SK: Mácsai – Bölcskei (Felső B. 81.), Ujházi (Inotai 46.), Hegyi (Farkas 68.), Hesz, Magdali, Simon, Yousef (Lóki 75.), Kudella, Újházi, Gál. Csapatvezető: Szombati József.

Kunszállás: Dobos – Agárdi D., Balogh, Ficsór (Vincze II.) 56.), Fekete (Dészik 86.), Szalai, Kertész (Lovászi 18.), Somogyi, Kürtösi, Balogh, Mészáros (Adám 78.). Vezetőedző: Kertész Gábor.

Gól: Bölcskei az 56., a 73., Lóki a 80., a 86. percben.

Sárga lap: Ujházi 39., Szombati József 39., Hegyi 45. illetve Ficsór 44. perc.

