A Dunagyöngye SK biztosan nyerte a rangadót

Amint a játékvezető a sípjába fújt, körülbelül átlagos szeremlei nézőszám előtt nagy küzdelem vette kezdetét a rangadón. Némi meglepetésre a Kunszállás lépett fel kezdeményezőbben: Kertész Ádám vezérletével – aki hol középcsatárként, hol előretolt középpályásként játszott – sokpasszos, jó focival domináltak a vendégek.

Bölcskei Máté szerezte a Dunagyöngye SK elő két gólját a Kunszállás elleni rangadón

Fotó: Farkas Alexa

Kertész Ádám azonban az első félidő derekán megsérült, kénytelen volt cserét kérni, és ezt követően kiegyenlített küzdelem folyt a pályán. A Kunszállás támadójátéka is „elangolosodott”, azaz inkább ívelgetéssel próbálták zavarba hozni a hazai védelmet – ritkán sikerrel. Igazi ziccer egyik oldalon sem alakult ki, inkább csak helyzetecskék, de mindkét fél nagy akarással küzdött, és a küzdőszellem méltó volt a rangadóhoz.

Hogy mi történhetett a hazai öltözőben, az a hazaiak titka marad - Szombati József, a hazaiak trénere a 39. percben összeszedett sárgalappal már lehet, hogy a szünetre melegített -, de egy biztos: a második játékrész kezdetét jelző sípszót követően a hazai csapatot mintha kicserélték volna. Egycsapásra átvették az irányítást, minden tekintetben domináltak, és az első gólra sem kellett sokáig várni.

Az 56. percben a kunszállási kapus, Dobos Dániel hatalmas bravúrral hárított ugyan, de a kipattanót Bölcskei Máté közelről, könyörtelenül a hálóba vágta, 1–0. Tíz percre rá kapufát is rúgott a hazai gárda, de a 73. percben már megduplázta előnyét: Bölcskei nagyszerű kiugratást kapott, és gyönyörűen elpasszolta a kapus mellett a labdát, 2–0.

A 80. percben a vendégek a saját tizenhatosuk előtt veszítettek labdát, a négy perccel korábban Yousef helyére csereként beállt Lóki Tamás lecsapott rá és a kapus mellett higgadtan a hálóba gurított, 3–0. Hat percre rá szabadrúgáshoz jutott a Dunagyöngye a tizenhatos sarkától. Lóki állt a labda mögé, és lövése utat talált a vendégek kapujába, 4–0.

Az első játékrész alapján az kapott választ a kérdésre, aki nem értette, hogy hogyan tudott öt forduló után a vármegye kettő képzeletbeli dobogójának a második fokára fölkapaszkodni a Kunszállás, a második játékrészben pedig arra kaptunk választ, hogy miért a Dunagyöngye SK vezeti a tabellát.