október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

15 perce

A Dunagyöngye SK hatpontos rangadót vív a hétvégén

Címkék#labdarúgás#Dunagyöngye SK#Nyárlőrinc

Bár a mezőny többségénél egy mérkőzéssel kevesebbet játszott a megújult vármegye kettőben a Dunagyöngye SK, a csapat így is az élen állva várja a hétvégi, 9. fordulót, két pont előnnyel a Nyárlőrinchez képest. A hétvégén pedig újra rangadót vív Szombati József csapata, hiszen a Dunagyöngye a Nyárlőrinc vendége lesz.

Vincze Miklós

– A Dunagyöngye október 11-én játszott már egy olyan mérkőzést, amelyen éllovasként fogadta a második helyen álló riválist. Az jól sült el hazai pályán, hiszen a Kunszállást legyőztétek. Amennyiben az elmúlt hétvégén azért maradt el a Dunagyöngye SK–Kerekegyháza mérkőzés, mert nem akartatok még egyszer a másodikkal rangadót vívni, akkor nem jött be a számítás: az e heti ellenfél, a Nyárlőrinc feljött a második helyre.

A Dunagyöngye SK csapata,
A Dunagyöngye játékosainak a gólöröme az előző fordulóban, Kunszentmiklóson
Fotó: Farkas Alexa

– Nem alakult ki semmiféle rangadófóbia, egyébként is meglehetősen kiegyenlített az összevont vármegyei kettes bajnokság, amit errefelé gyakran „kis vármegye egynek” becézünk. Sok a körbeverés, és ebből eddig szerencsére jól jöttünk ki. Ugyanakkor nem begyulladtunk a Kerektől – lassan kezdünk hozzászokni, hogy mindig az aktuális második helyezettel játszunk. Ez a kijelentés azért is hangzik szépen, mert azt jelenti, hogy mi állunk az élen. Ami a Kerekegyháza elleni rangadót illeti, azt a mérkőzést az ő kérésükre halasztottuk az ősz végére. Az engedékenységünkben közrejátszott az is, hogy volt ugyebár egy ligaértekezlet, ahol a büfében a kereki mesterrel három narancsos Unicum után hamar közös nevezőre jutottunk. Ilyen baráti hangulatban lehet egy ilyen kérésre nemet mondani? Persze a sportszerűség is közrejátszott abban, hogy belementünk a halasztásba.

– Mi a megérzésed a csapat formáját illetően? Ártott nektek ez a kiesett hétvége, vagy ellenkezőleg: sikerült energiával feltöltődni, a sérültek pedig felgyógyultak? Vagy ez majd csak utólag derül ki?

– Határozottan állíthatom, hogy a hétvégi pihenő jól jött, hiszen akadtak kisebb sérültjeink.

– A Nyárlőrincet láttad már esetleg? Van róluk bármilyen információd?

– A Nyárlőrincet még nem láttam, és igazából nem sok információval rendelkezem róluk. Egy biztos: ahogy minden mérkőzésen, most is a saját játékunkkal fogunk törődni, a saját játékunkat igyekszünk majd nyújtani. Meglátjuk, mire lesz az elég!

– A csapatodból mindenki a rendelkezésedre áll?

– Szokás szerint lesznek hiányzók, de szerencsére megfelelően erős a keret. Éppen ezért is alakítottuk így, hogy ne vágja földhöz a csapatot, ha valaki esetleg hétvégén nem ér rá. Attól tehát nem tartok, hogy a hiányzók ezúttal is a sikeres szereplés akadályai lennének.

– Milyen mérkőzésre számítasz?

– Jó, kemény, végig kiegyensúlyozott, nehéz meccsre számítok.

– Milyen eredménnyel lennél elégedett?

– Megpróbálunk pontot vagy pontokat hazahozni. Tudjuk, hogy ez nem lesz könnyű, de mi szeretjük az ilyen kihívásokat. Tiszteljük az ellenfelünket, de listavezetőhöz méltóan kell pályára lépnünk, és ha a csapat a valós tudását hozza, akkor összejöhet a célunk, azaz a három pont megszerzése.

– Százharminchárom kilométer. Lesz olyan szurkoló, aki ennyit is hajlandó lesz megtenni a Dunagyöngye kedvéért?

– Tény, hogy ezúttal is jó messzire utazunk, de két hete Kunszentmiklósra is elkísért minket jónéhány szurkoló, reméljük, hogy így lesz most is!

A Nyárlőrinc-Dunagyöngye SK mérkőzést vasárnap rendezik, 13 óra 30 perces kezdettel, Nyárlőrincen.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu