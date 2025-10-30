A Dunagyöngye SK hatpontos rangadót vív a hétvégén

– A Dunagyöngye október 11-én játszott már egy olyan mérkőzést, amelyen éllovasként fogadta a második helyen álló riválist. Az jól sült el hazai pályán, hiszen a Kunszállást legyőztétek. Amennyiben az elmúlt hétvégén azért maradt el a Dunagyöngye SK–Kerekegyháza mérkőzés, mert nem akartatok még egyszer a másodikkal rangadót vívni, akkor nem jött be a számítás: az e heti ellenfél, a Nyárlőrinc feljött a második helyre.

A Dunagyöngye játékosainak a gólöröme az előző fordulóban, Kunszentmiklóson

Fotó: Farkas Alexa

– Nem alakult ki semmiféle rangadófóbia, egyébként is meglehetősen kiegyenlített az összevont vármegyei kettes bajnokság, amit errefelé gyakran „kis vármegye egynek” becézünk. Sok a körbeverés, és ebből eddig szerencsére jól jöttünk ki. Ugyanakkor nem begyulladtunk a Kerektől – lassan kezdünk hozzászokni, hogy mindig az aktuális második helyezettel játszunk. Ez a kijelentés azért is hangzik szépen, mert azt jelenti, hogy mi állunk az élen. Ami a Kerekegyháza elleni rangadót illeti, azt a mérkőzést az ő kérésükre halasztottuk az ősz végére. Az engedékenységünkben közrejátszott az is, hogy volt ugyebár egy ligaértekezlet, ahol a büfében a kereki mesterrel három narancsos Unicum után hamar közös nevezőre jutottunk. Ilyen baráti hangulatban lehet egy ilyen kérésre nemet mondani? Persze a sportszerűség is közrejátszott abban, hogy belementünk a halasztásba.

– Mi a megérzésed a csapat formáját illetően? Ártott nektek ez a kiesett hétvége, vagy ellenkezőleg: sikerült energiával feltöltődni, a sérültek pedig felgyógyultak? Vagy ez majd csak utólag derül ki?

– Határozottan állíthatom, hogy a hétvégi pihenő jól jött, hiszen akadtak kisebb sérültjeink.

– A Nyárlőrincet láttad már esetleg? Van róluk bármilyen információd?

– A Nyárlőrincet még nem láttam, és igazából nem sok információval rendelkezem róluk. Egy biztos: ahogy minden mérkőzésen, most is a saját játékunkkal fogunk törődni, a saját játékunkat igyekszünk majd nyújtani. Meglátjuk, mire lesz az elég!

– A csapatodból mindenki a rendelkezésedre áll?

– Szokás szerint lesznek hiányzók, de szerencsére megfelelően erős a keret. Éppen ezért is alakítottuk így, hogy ne vágja földhöz a csapatot, ha valaki esetleg hétvégén nem ér rá. Attól tehát nem tartok, hogy a hiányzók ezúttal is a sikeres szereplés akadályai lennének.