1 órája
A Dunagyöngye SK hatpontos rangadót vív a hétvégén
Bár a mezőny többségénél egy mérkőzéssel kevesebbet játszott a megújult vármegye kettőben a Dunagyöngye SK, a csapat így is az élen állva várja a hétvégi, 9. fordulót, két pont előnnyel a Nyárlőrinchez képest. A hétvégén pedig újra rangadót vív Szombati József csapata, hiszen a Dunagyöngye a Nyárlőrinc vendége lesz.
– A Dunagyöngye október 11-én játszott már egy olyan mérkőzést, amelyen éllovasként fogadta a második helyen álló riválist. Az jól sült el hazai pályán, hiszen a Kunszállást legyőztétek. Amennyiben az elmúlt hétvégén azért maradt el a Dunagyöngye SK–Kerekegyháza mérkőzés, mert nem akartatok még egyszer a másodikkal rangadót vívni, akkor nem jött be a számítás: az e heti ellenfél, a Nyárlőrinc feljött a második helyre.
– Nem alakult ki semmiféle rangadófóbia, egyébként is meglehetősen kiegyenlített az összevont vármegyei kettes bajnokság, amit errefelé gyakran „kis vármegye egynek” becézünk. Sok a körbeverés, és ebből eddig szerencsére jól jöttünk ki. Ugyanakkor nem begyulladtunk a Kerektől – lassan kezdünk hozzászokni, hogy mindig az aktuális második helyezettel játszunk. Ez a kijelentés azért is hangzik szépen, mert azt jelenti, hogy mi állunk az élen. Ami a Kerekegyháza elleni rangadót illeti, azt a mérkőzést az ő kérésükre halasztottuk az ősz végére. Az engedékenységünkben közrejátszott az is, hogy volt ugyebár egy ligaértekezlet, ahol a büfében a kereki mesterrel három narancsos Unicum után hamar közös nevezőre jutottunk. Ilyen baráti hangulatban lehet egy ilyen kérésre nemet mondani? Persze a sportszerűség is közrejátszott abban, hogy belementünk a halasztásba.
– Mi a megérzésed a csapat formáját illetően? Ártott nektek ez a kiesett hétvége, vagy ellenkezőleg: sikerült energiával feltöltődni, a sérültek pedig felgyógyultak? Vagy ez majd csak utólag derül ki?
– Határozottan állíthatom, hogy a hétvégi pihenő jól jött, hiszen akadtak kisebb sérültjeink.
– A Nyárlőrincet láttad már esetleg? Van róluk bármilyen információd?
– A Nyárlőrincet még nem láttam, és igazából nem sok információval rendelkezem róluk. Egy biztos: ahogy minden mérkőzésen, most is a saját játékunkkal fogunk törődni, a saját játékunkat igyekszünk majd nyújtani. Meglátjuk, mire lesz az elég!
– A csapatodból mindenki a rendelkezésedre áll?
– Szokás szerint lesznek hiányzók, de szerencsére megfelelően erős a keret. Éppen ezért is alakítottuk így, hogy ne vágja földhöz a csapatot, ha valaki esetleg hétvégén nem ér rá. Attól tehát nem tartok, hogy a hiányzók ezúttal is a sikeres szereplés akadályai lennének.
– Milyen mérkőzésre számítasz?
– Jó, kemény, végig kiegyensúlyozott, nehéz meccsre számítok.
– Milyen eredménnyel lennél elégedett?
– Megpróbálunk pontot vagy pontokat hazahozni. Tudjuk, hogy ez nem lesz könnyű, de mi szeretjük az ilyen kihívásokat. Tiszteljük az ellenfelünket, de listavezetőhöz méltóan kell pályára lépnünk, és ha a csapat a valós tudását hozza, akkor összejöhet a célunk, azaz a három pont megszerzése.
– Százharminchárom kilométer. Lesz olyan szurkoló, aki ennyit is hajlandó lesz megtenni a Dunagyöngye kedvéért?
– Tény, hogy ezúttal is jó messzire utazunk, de két hete Kunszentmiklósra is elkísért minket jónéhány szurkoló, reméljük, hogy így lesz most is!
A Nyárlőrinc-Dunagyöngye SK mérkőzést vasárnap rendezik, 13 óra 30 perces kezdettel, Nyárlőrincen.
