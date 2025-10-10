Rangadót vív hétvégén a Dunagyöngye SK

Rangadóra készülnek a vármegye kettőben: a listavezető Dunagyöngye SK szombaton a második helyezett Kunszállást látja vendégül Szeremlén. A csapat edzője, Szombati József a találkozó előtt mesélt a formáról, a várakozásokról és az ellenfélről.

Kudella Nándor végez el szabadrúgást a Dunagyöngye SK-Mélykút mérkőzésen.

Fotó: Farkas Alexa

A Dunagyöngye SK bizakodó a sikerrel kapcsolatba

– A rajt előtt reménykedtél-e abban, hogy a vármegye kettő összevonása, és az ebből adódó megannyi bizonytalan tényező ellenére öt forduló után az élen áll majd a Dunagyöngye SK?

– A rajt előtt abból kiindulva, hogy mély és minőségi a keretünk, no meg abból, hogy kiváló edzésmunkát tudtam végezni a srácokkal, valóban bíztam egy jó, sikeres idényben, és bár még nagyon az elején járunk, a reményeim eddig beigazolódni látszanak.

– Tudsz-e bármit az ellenfélről?

– A tavalyi vármegye kettő Északi csoportjából, illetve a mezőny azon tagjaiból, akik vállalták az összevont vármegye kettőben indulást is, eddig a Kerekegyházát és a Miklósi GYFE csapatát sikerült személyesen megnéznem. A hétvégi ellenfelünket még nem láttam. A Kunszállásról a mélykúti edzőtől próbáltam információkat beszerezni, aki igen jókat mondott a csapatról. (Másfél hete játszott a Kunszállás Mélykúton, és elvitte mind a három pontot. A szerk.) Az általa elmondottak alapján és a Kunszállás jelenlegi formájából kiindulva egy igazi rangadóra számítok. Tiszteljük ellenfelünket és tudjuk, hogy az első öt kör utáni helyezésük nem a véletlen műve, azonban a célunk hazai pályán nem is lehet más, mint a három pont otthon tartása. Ehhez a maximumot kell kihozni magunkból, azaz jól kell játszanunk, nem úgy, mint legutóbbi meccsünkön, amelyet megnyertünk ugyan, de a mezőnyben nagyon sok bosszantó hibát követtünk el. Ami ezen a hétvégén szerintem nem fér bele. A szombati meccs előtt számunkra kulcskérdés, hogy ezeket a hibákat kiküszöböljük.

– Kellemes vagy kellemetlen gondjaid vannak-e a szombatra rendelkezésedre álló keretet illetően? Azaz: mindenki, aki fontos a rendelkezésedre áll, vagy vannak olyan hiányzók, akik nehezen pótolhatóak?