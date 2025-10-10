október 10., péntek

Gedeon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

59 perce

Rangadót vív hétvégén a Dunagyöngye SK

Címkék#Kunszállás#rangadó#labdarúgás#Dunagyöngye SK

Bár még csak a 6. fordulónál tart a megújult vármegyei másodosztályú bajnokság, máris igazi rangadót rendeznek ezen a hétvégén, miután az éllovas Dunagyöngye SK a második helyen álló Kunszállást fogadja. A Dunagyöngye SK edzőjét, Szombati Józsefet faggattuk a rangadó előtt.

Vincze Miklós

Rangadóra készülnek a vármegye kettőben: a listavezető Dunagyöngye SK szombaton a második helyezett Kunszállást látja vendégül Szeremlén. A csapat edzője, Szombati József a találkozó előtt mesélt a formáról, a várakozásokról és az ellenfélről.

Dunagyöngye SK mérközés közben
Kudella Nándor végez el szabadrúgást a Dunagyöngye SK-Mélykút mérkőzésen.
Fotó: Farkas Alexa

A Dunagyöngye SK bizakodó a sikerrel kapcsolatba

– A rajt előtt reménykedtél-e abban, hogy a vármegye kettő összevonása, és az ebből adódó megannyi bizonytalan tényező ellenére öt forduló után az élen áll majd a Dunagyöngye SK?

– A rajt előtt abból kiindulva, hogy mély és minőségi a keretünk, no meg abból, hogy kiváló edzésmunkát tudtam végezni a srácokkal, valóban bíztam egy jó, sikeres idényben, és bár még nagyon az elején járunk, a reményeim eddig beigazolódni látszanak. 

– Tudsz-e bármit az ellenfélről? 

– A tavalyi vármegye kettő Északi csoportjából, illetve a mezőny azon tagjaiból, akik vállalták az összevont vármegye kettőben indulást is, eddig a Kerekegyházát és a Miklósi GYFE csapatát sikerült személyesen megnéznem. A hétvégi ellenfelünket még nem láttam. A Kunszállásról a mélykúti edzőtől próbáltam információkat beszerezni, aki igen jókat mondott a csapatról. (Másfél hete játszott a Kunszállás Mélykúton, és elvitte mind a három pontot. A szerk.) Az általa elmondottak alapján és a Kunszállás jelenlegi formájából kiindulva egy igazi rangadóra számítok. Tiszteljük ellenfelünket és tudjuk, hogy az első öt kör utáni helyezésük nem a véletlen műve, azonban a célunk hazai pályán nem is lehet más, mint a három pont otthon tartása. Ehhez a maximumot kell kihozni magunkból, azaz jól kell játszanunk, nem úgy, mint legutóbbi meccsünkön, amelyet megnyertünk ugyan, de a mezőnyben nagyon sok bosszantó hibát követtünk el. Ami ezen a hétvégén szerintem nem fér bele. A szombati meccs előtt számunkra kulcskérdés, hogy ezeket a hibákat kiküszöböljük.

– Kellemes vagy kellemetlen gondjaid vannak-e a szombatra rendelkezésedre álló keretet illetően? Azaz: mindenki, aki fontos a rendelkezésedre áll, vagy vannak olyan hiányzók, akik nehezen pótolhatóak? 

– Azt már most tudom, hogy lesznek hiányzók, de az évek munkájának és annak köszönhetően, hogy remek, összetartó közösséget alakítottunk ki, olyan keret áll a rendelkezésemre, hogy – némi túlzással - pótolhatatlan játékos nálunk nincs. Hacsak nem sújt minket példátlan sérüléshullám, akkor nem okoz megoldhatatlan problémát bárkit helyettesíteni a pályán.

– Nálatok a büfé hagyományosan igen nagy forgalmat bonyolít. A büfés bizonyára előre dörzsöli a markát, ha mondjuk a Dusnok vagy a Nemesnádudvar, tehát a közelmúlt valamelyik nagy riválisa érkezik Szeremlére. Aggódik-e vajon most a büfés, hogy olyan ellenfelet fogadtok, akivel – egyelőre – a csapatnak nincsen előtörténete, azaz – képletesen szólva - nincsenek rendezendő számlái? 

– A büfében biztosan nagy forgalom lesz így is, hogy nem szomszédvári rangadót vívunk a hétvégén. Az, hogy rangadót vívunk, a szurkolóink számára is komoly vonzerőt jelent, számukra pedig a büfé jelent rendre komoly vonzerőt. Ami pedig a büfést illeti, ha az időjárás kegyes lesz hozzánk szombaton és nyer is a csapatunk, akkor biztosan nagyon jó napot fog zárni. És nem is mindjárt a lefújáskor, hanem – szokás szerint - legalább egy-két órával a lefújás után.

A Dunagyöngye SK–Kunszállás mérkőzést szombaton, 15 órai kezdettel rendezik Szeremlén.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu