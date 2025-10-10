59 perce
Rangadót vív hétvégén a Dunagyöngye SK
Bár még csak a 6. fordulónál tart a megújult vármegyei másodosztályú bajnokság, máris igazi rangadót rendeznek ezen a hétvégén, miután az éllovas Dunagyöngye SK a második helyen álló Kunszállást fogadja. A Dunagyöngye SK edzőjét, Szombati Józsefet faggattuk a rangadó előtt.
Rangadóra készülnek a vármegye kettőben: a listavezető Dunagyöngye SK szombaton a második helyezett Kunszállást látja vendégül Szeremlén. A csapat edzője, Szombati József a találkozó előtt mesélt a formáról, a várakozásokról és az ellenfélről.
A Dunagyöngye SK bizakodó a sikerrel kapcsolatba
– A rajt előtt reménykedtél-e abban, hogy a vármegye kettő összevonása, és az ebből adódó megannyi bizonytalan tényező ellenére öt forduló után az élen áll majd a Dunagyöngye SK?
– A rajt előtt abból kiindulva, hogy mély és minőségi a keretünk, no meg abból, hogy kiváló edzésmunkát tudtam végezni a srácokkal, valóban bíztam egy jó, sikeres idényben, és bár még nagyon az elején járunk, a reményeim eddig beigazolódni látszanak.
– Tudsz-e bármit az ellenfélről?
– A tavalyi vármegye kettő Északi csoportjából, illetve a mezőny azon tagjaiból, akik vállalták az összevont vármegye kettőben indulást is, eddig a Kerekegyházát és a Miklósi GYFE csapatát sikerült személyesen megnéznem. A hétvégi ellenfelünket még nem láttam. A Kunszállásról a mélykúti edzőtől próbáltam információkat beszerezni, aki igen jókat mondott a csapatról. (Másfél hete játszott a Kunszállás Mélykúton, és elvitte mind a három pontot. A szerk.) Az általa elmondottak alapján és a Kunszállás jelenlegi formájából kiindulva egy igazi rangadóra számítok. Tiszteljük ellenfelünket és tudjuk, hogy az első öt kör utáni helyezésük nem a véletlen műve, azonban a célunk hazai pályán nem is lehet más, mint a három pont otthon tartása. Ehhez a maximumot kell kihozni magunkból, azaz jól kell játszanunk, nem úgy, mint legutóbbi meccsünkön, amelyet megnyertünk ugyan, de a mezőnyben nagyon sok bosszantó hibát követtünk el. Ami ezen a hétvégén szerintem nem fér bele. A szombati meccs előtt számunkra kulcskérdés, hogy ezeket a hibákat kiküszöböljük.
– Kellemes vagy kellemetlen gondjaid vannak-e a szombatra rendelkezésedre álló keretet illetően? Azaz: mindenki, aki fontos a rendelkezésedre áll, vagy vannak olyan hiányzók, akik nehezen pótolhatóak?
– Azt már most tudom, hogy lesznek hiányzók, de az évek munkájának és annak köszönhetően, hogy remek, összetartó közösséget alakítottunk ki, olyan keret áll a rendelkezésemre, hogy – némi túlzással - pótolhatatlan játékos nálunk nincs. Hacsak nem sújt minket példátlan sérüléshullám, akkor nem okoz megoldhatatlan problémát bárkit helyettesíteni a pályán.
– Nálatok a büfé hagyományosan igen nagy forgalmat bonyolít. A büfés bizonyára előre dörzsöli a markát, ha mondjuk a Dusnok vagy a Nemesnádudvar, tehát a közelmúlt valamelyik nagy riválisa érkezik Szeremlére. Aggódik-e vajon most a büfés, hogy olyan ellenfelet fogadtok, akivel – egyelőre – a csapatnak nincsen előtörténete, azaz – képletesen szólva - nincsenek rendezendő számlái?
– A büfében biztosan nagy forgalom lesz így is, hogy nem szomszédvári rangadót vívunk a hétvégén. Az, hogy rangadót vívunk, a szurkolóink számára is komoly vonzerőt jelent, számukra pedig a büfé jelent rendre komoly vonzerőt. Ami pedig a büfést illeti, ha az időjárás kegyes lesz hozzánk szombaton és nyer is a csapatunk, akkor biztosan nagyon jó napot fog zárni. És nem is mindjárt a lefújáskor, hanem – szokás szerint - legalább egy-két órával a lefújás után.
A Dunagyöngye SK–Kunszállás mérkőzést szombaton, 15 órai kezdettel rendezik Szeremlén.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!