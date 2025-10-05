Rangadót nyert az éllovas Dunagyöngye

október 5., vasárnap

Ezen a hétvégén az 5. fordulót rendezik a vármegye kettőben. Szombaton öt mérkőzést játszottak le. Rangadót nyert a Mélykút vendéglátójaként és ezzel az élre állt a Dunagyöngye SK. Legyőzte a déli bajnokot a Kerekegyháza.

Vincze Miklós

A négy forduló után a Dunagyöngye SK a Mélykút ellen lépett pályára. A mérkőzés a várakozásoknak megfelelően nagy küzdelmet hozott, az első játékrész 0-0-ás eredménnyel zárult. A folytatásban, a második játékrész derekán betalált a hazai Felső Barnabás, majd a hajrában Bölcskei Máté biztosította be a hazai győzelmet. Ezzel a sikerrel Szombati József csapata továbbra is az élen áll.

a Dunagyöngye örül a gólnak
Dunagyöngye SK-gólöröm
Fotó: Farkas Alexa

Nagy csatában legyőzte a Nemesnádudvart a Kerekegyháza. A 34. percben még a vendégcsapat vezetett 2-0-ra, a Kerek azonban a 42. és a 75. perc között négy gólt szerezve otthon tartotta mind a három pontot. 

A Kunszentmiklós és a Kunfehértó összecsapásán a vendégek az 55. percre 3-0-ra megléptek Czigler Bálint szépített a 66. percben, de Délceg Dusán visszaállította a háromgólos különbséget. A hajrában a hazai Czigler Barnabás és Sztakó Tibor is betalált, több gól azonban már nem esett, így 4-3-as győzelemmel elvitte a pontokat a Kunfehértó Kunszentmiklósról.

Biztosan győzte le az Akasztó a Vaskút csapatát, a hazaiak a 3-0-ás végeredményt Szabó Szilveszter két, és Varga Barnabás egy góljával már az első félidőben beállították.

Nagyot játszott hazai pályán a Kunszállás, és a hazaiak soraiban Balogh Zoltán A Lakitelek szerezte meg a vezetést Illés Kristóf révén, a hazai gárda Balogh Zoltán révén egyenlített. A második játékrészben beköszönt még a hazai Hatvani László és Balogh Zoltán is, háromszor, így Balogh Zoltán négy góllal vette ki a részét a Kunszállás 5-1-es sikeréből.

