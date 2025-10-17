október 17., péntek

Kosárlabda

2 órája

Derbit vív a bajnokkal a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

Címkék#Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét#Szolnoki Olajbányász#kosárlabda

A bajnoki címvédő Szolnoki Olajbányász lesz a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét vendége vasárnap este, a Messzi István Sportcsarnokban, a férfi kosárlabda NB I. alapszakaszának a 4. fordulójában.

Vincze Miklós

Vasárnap 18 órakor a tavalyi bajnok Szolnoki Olajbányász lesz a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét ellenfele a Messzi István Sportcsarnokban.

Fotó: Bús Csaba

A Tisza-parti alakulat a bajnokságban eddig 3-0-s mérleggel áll, míg a Kecskemét a ZTE elleni sikert követően kétszer maradt alul, a Falco és OSE ellen. A Szolnok a Bajnokok Ligájában is érdekelt. A nyitófordulóban győzni tudtak, míg a szerdai napon az AEK ellen vereséget szenvedtek. 

A szomszédvári összecsapás mindig különleges, így a vasárnap 18 órakor kezdődő mérkőzés is biztosan magas hőfokú lesz. Erről a kecskeméti csapatkapitány, Wittmann Krisztián is nyilatkozott

– Számomra drámai volt az OSE meccs, mert utána sokan gratuláltak, noha vereséget szenvedtünk – nyilatkozta Ivkovic Stojan, a kecskemétiek szakmai igazgatója. – Néha úgy érzem, hogy a Harlem-Kecskemét Globetrotters edzője vagyok. Nyilvánvalóan tudtam, mikor ezt a szezont elvállaltam, hogy más taktika, más stílus lesz ránk jellemző, ami a fiatal keretösszetételnek betudható. Meg kell találnunk azt a rendszert, amivel nemcsak jó kosárlabdát tudunk bemutatni, hanem eredményeset is. Nem biztos, hogy pont a bajnoki címvédő Szolnok ellen fogunk tudni felülkerekedni. Úgy kell azonban pályára mennünk, mint azt tettük a Falco ellen. Magabiztosan, és sikerre éhesen. Hosszú a Szolnok kerete, felkészültek a kettős terhelésre. Pech számunkra, hogy nem egy-két hónap múlva találkozunk velük, mert akkor már talán érzékelhető lenne ez a feszített menetrend rajtuk. Agresszív és tudatos kosárlabdát játszanak. Mindig külön pikantériája van a Kecskemét-Szolnok meccseknek. Számomra is mindig külön motivációt adnak ezek a szomszédvári összecsapások. Szolnokról is sokan fognak vélhetően ellátogatni, nálunk pedig megvan a törzsközönség, aki él-hal a kosárlabdáért. Egy remek hangulatú meccsre van kilátás.

A mérkőzést vasárnap este, 18 órai kezdettel vívják meg a Messzi István Sportcsarnokban.

