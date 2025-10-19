Három negyeden át tartotta magát a Szolnok ellen a Kecskemét – fotók

Seppala adta meg az alaphangot egy kiváló triplával a rangadón, míg a másik oldalon Pallai volt pontos, 3-3. Skeens két kettese után Jarvi a sarokból hintette be a hármast, őt pedig Schöll a palánk alól követte, 10-9. Jarvi villant újfent, de Somogyi egyből reagált rá, 15-15. Nem tudtak ellépni egymástól a felek, Karahodzsics két büntetőjét követően 21-19 állt az eredményjelzőn. Az első tíz perc 23-23-el ért véget, a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét jól játszott.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét kikapott a Szolnoktól

Fotó: Bús Csaba

Krnjajski trojkát követően Karahodzsics állhatott a vonalra büntetőzni, és nem remegett meg a keze, 25-26. Jarvi egalizált a 12. percben, 28-28. Szolnoki büntetőre Schöll bátor akcióval válaszolt, 30-29. Krnjajski és Pallai pontjai után, 30-34-nél időt kért Ivkovic Stojan. Vrabac nehezen volt tartható, 30-37. Tomasevic tempójával tartotta a lépést a Kecskemét, 33-37. Vendég időkérés után Pallai kis szerencsével növelte pontjai számát, 33-39. Skeens kettesével tíz fölé nőtt a különbség, ám nem sokáig, mert Tomasevic még tudott egy hármast vállalni, 38-46.

Tomasevic és Darthard egy-egy triplával csalogatta vissza a nézőket a lelátókra, 41-49. Jarvi és Dautovic is csatlakozott a tüzérséghez, 47-53. A kemény fizikai kontaktok büntetőkkel párosultak, Skeens egyesei a helyükre kerültek, 48-58. Karahodzsics is elhelyezte a magáét, majd jött Seppala a sarokból, 55-60. Véleményes faultokat követően 55-63-ra módosult az állás. Kezdett meglépni az Olajbányász, de Tomasevic jókor vétette észre magát egy kettő plusz egyes akcióval, 60-70.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét összeesett az utolsó negyedben

Indiszponált volt a Kecskemét, Ivkovic Stojan időt kért 60-72-nél a negyedik felvonás elején. Holt és Krnjajski hármasával nyílt az olló, 60-78. Skeens úszott a levegőben, és becsorgott a pöcizése, ezzel húsz egység fölé nőtt a Szolnok fórja, 62-84. Minden egyes pontért nagyon meg kellett izzadnia a Kecskemétnek, 64-89. A hajrában a fiataloknak szavazott bizalmat Ivkovic Stojan, hogy ők is megtapasztalják, milyen BL-szereplő gárda ellen játszani. A vendégek nem változtattak, és száz pont fölé jutottak. A végeredmény: 70-101.