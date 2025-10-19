2 órája
Három negyeden át tartotta magát a Szolnok ellen a Kecskemét – fotók
Kemény ütközetet hozott a szomszédvári összecsapás a férfi kosárlabda NB I. alapszakaszában. A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét bár nem adta könnyen magát a címvédő Szolnok ellen sem, végül alulmaradt.
Seppala adta meg az alaphangot egy kiváló triplával a rangadón, míg a másik oldalon Pallai volt pontos, 3-3. Skeens két kettese után Jarvi a sarokból hintette be a hármast, őt pedig Schöll a palánk alól követte, 10-9. Jarvi villant újfent, de Somogyi egyből reagált rá, 15-15. Nem tudtak ellépni egymástól a felek, Karahodzsics két büntetőjét követően 21-19 állt az eredményjelzőn. Az első tíz perc 23-23-el ért véget, a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét jól játszott.
Krnjajski trojkát követően Karahodzsics állhatott a vonalra büntetőzni, és nem remegett meg a keze, 25-26. Jarvi egalizált a 12. percben, 28-28. Szolnoki büntetőre Schöll bátor akcióval válaszolt, 30-29. Krnjajski és Pallai pontjai után, 30-34-nél időt kért Ivkovic Stojan. Vrabac nehezen volt tartható, 30-37. Tomasevic tempójával tartotta a lépést a Kecskemét, 33-37. Vendég időkérés után Pallai kis szerencsével növelte pontjai számát, 33-39. Skeens kettesével tíz fölé nőtt a különbség, ám nem sokáig, mert Tomasevic még tudott egy hármast vállalni, 38-46.
Tomasevic és Darthard egy-egy triplával csalogatta vissza a nézőket a lelátókra, 41-49. Jarvi és Dautovic is csatlakozott a tüzérséghez, 47-53. A kemény fizikai kontaktok büntetőkkel párosultak, Skeens egyesei a helyükre kerültek, 48-58. Karahodzsics is elhelyezte a magáét, majd jött Seppala a sarokból, 55-60. Véleményes faultokat követően 55-63-ra módosult az állás. Kezdett meglépni az Olajbányász, de Tomasevic jókor vétette észre magát egy kettő plusz egyes akcióval, 60-70.
A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét összeesett az utolsó negyedben
Indiszponált volt a Kecskemét, Ivkovic Stojan időt kért 60-72-nél a negyedik felvonás elején. Holt és Krnjajski hármasával nyílt az olló, 60-78. Skeens úszott a levegőben, és becsorgott a pöcizése, ezzel húsz egység fölé nőtt a Szolnok fórja, 62-84. Minden egyes pontért nagyon meg kellett izzadnia a Kecskemétnek, 64-89. A hajrában a fiataloknak szavazott bizalmat Ivkovic Stojan, hogy ők is megtapasztalják, milyen BL-szereplő gárda ellen játszani. A vendégek nem változtattak, és száz pont fölé jutottak. A végeredmény: 70-101.
– A harmadik negyedben volt két lehetőségünk is, hogy akár fordítsunk, de nem tudtunk élni velük – értékelt Ivkovic Stojan, a KTE szakmai igazgatója. –Utána fault problémákkal is küszködtünk. Ellenfelünk extrán dobott, 50 százalék felett értékesítették a triplákat, 80 százalék felett a büntetőket. Egy ilyen fizikális meccsen, ilyen statisztika mellett egyik csapatnak sincs sok esélye. 28 percig tartottuk magunkat, utána viszont elvesztettük a fókuszt, és sok mindennel foglalkoztunk, csak a kosárlabdával nem. A negyedik negyedben, mikor már láttuk, hogy nincs sansz visszajönni, mindenkinek adtunk játéklehetőséget.
A Szolnokot fogadta a Duna Aszfalt-DTKH KecskemétFotók: Bús Csaba
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét - Szolnoki Olajbányász 70-101 (23-23, 15-23, 22-24, 10-31)
Kecskemét. V: Cziffra Csaba Zsolt, Györfy Rúben, Jakab László Imre
Kecskemét: Seppala 10/6, Jarvi 12/12, Ivkovic 3, Tomasevics 14/6, Karahodzsics 12. Csere: Ladovszky -, Schöll 6, Kelenföldi 3, Tóth 3, Dautovics 7/3, Wittmann -.
Szolnok: Darthard 19/9, Somogyi 11/6, Pallai 12/3, Barnes 7/3, Skeens 17. Csere: Rudner 3/3, Holt 12/6, Abraham -, Krnjajski 15/6, Molnár 2, Vrabac 3.
Kipontozódott: Molnár (40.p.)
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!