A Pécs ellen javíthat a Kecskemét

Mindkét gárda egy győzelmet tudott eddig bezsebelni az idei bajnoki kiírásban, a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét és a Pécs is az első körben zsebelte be az ezért járó két egységet. Az előző három fordulóban nem bírtak ellenfeleikkel, a Kecskemét a címvédő Szolnok ellen maradt alul hazai pályán. Az NKA az Oroszlánytól szenvedett vereséget, így a motivációval egyik oldalon sem lehet majd baj.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét javítani szeretne

Fotó: Bús Csaba

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét első hazai sikerére hajt

– Látszik, hogy stabil, rendezett kosárlabdát játszik a Pécs – mondta Ivkovic Stojan szakmai igazgató kecskeméti részről. – Jó a keretük, a légiósaik hasonló erősséget képviselnek, mint a mieink. Picit rövidebb az idő most a felkészülésre, de elég kell legyen számunkra. Úgy állunk hozzá, hogy hazai pályán minden meccset hozni kell. Az a célunk, hogy megszerezzük az első hazai győzelmünket. Bízom benne, hogy szurkolóink most is sokan eljönnek, és támogatnak minket. Minden pozitív energiára szükségünk lesz.

A mérkőzés pénteken 18 órakor kezdődik a Messzi István Sportcsarnokban.