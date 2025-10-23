3 órája
A Pécs ellen javíthat a Kecskemét
Nehéz ellenfelek után ezúttal egy közvetlen rivális ellen készülhet a KTE. Az előző év döntős csapatai után (Falco, Szolnok) az NKA Pécs lesz a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét ellenfele az alapszakasz 5. fordulójában hazai környezetben.
Mindkét gárda egy győzelmet tudott eddig bezsebelni az idei bajnoki kiírásban, a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét és a Pécs is az első körben zsebelte be az ezért járó két egységet. Az előző három fordulóban nem bírtak ellenfeleikkel, a Kecskemét a címvédő Szolnok ellen maradt alul hazai pályán. Az NKA az Oroszlánytól szenvedett vereséget, így a motivációval egyik oldalon sem lehet majd baj.
A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét első hazai sikerére hajt
– Látszik, hogy stabil, rendezett kosárlabdát játszik a Pécs – mondta Ivkovic Stojan szakmai igazgató kecskeméti részről. – Jó a keretük, a légiósaik hasonló erősséget képviselnek, mint a mieink. Picit rövidebb az idő most a felkészülésre, de elég kell legyen számunkra. Úgy állunk hozzá, hogy hazai pályán minden meccset hozni kell. Az a célunk, hogy megszerezzük az első hazai győzelmünket. Bízom benne, hogy szurkolóink most is sokan eljönnek, és támogatnak minket. Minden pozitív energiára szükségünk lesz.
A mérkőzés pénteken 18 órakor kezdődik a Messzi István Sportcsarnokban.
