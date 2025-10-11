október 11., szombat

Kosárlabda

1 órája

Oroszlányban nyerne a Kecskemét

Második sikerére hajt Ivkovic Stojan együttese. Szombaton az MVM-OSE Lions vendégeként lép pályára az alapszakasz 3. fordulójában a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét.

Nyitray András

Mindkét együttes nehéz meccsekkel kezdte a a 2025-26-os bajnoki évadot. A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét bravúrt ért el Zalaegerszegen, majd a Falco ellen hazai pályán sokáig partiban volt, végül azonban fejet kellett hajtani a tavalyi ezüstérmes előtt. Az Oroszlány az előző évad döntőseivel kezdett. Előbb a Falco, majd a Szolnok győzte le, ám mindvégig szorosak voltak azok az összecsapások is. 

Fotó: Réti Attila

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét azonos esélyekkel indul 

– Más csapatot építettünk a nyáron, mint eddig. Úgy érzem, hogy stabilabb lett a magyar magunk, ezért a légiósok terén fiatalabb játékosok kerültek célkeresztbe. Őket még formálni kell, de bízom benne, hogy együtt fejlődünk majd a szezon során. Minden meccs egy következő lépcsőfok ebben a folyamatban. Az Oroszlány egy szimpatikus együttes, jó kerettel és edzővel. Nem szeretnék unalmas lenni, de valóban úgy gondolom, hogy ezen a szombati meccsen is 50-50 százalék az esély a sikerre. Szurkolóink támogatására ezúttal is számítunk – mondta Ivkovic Stojan, a KTE szakmai igazgatója. 

A mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik. 

