Oroszlányban nyerne a Kecskemét

Mindkét együttes nehéz meccsekkel kezdte a a 2025-26-os bajnoki évadot. A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét bravúrt ért el Zalaegerszegen, majd a Falco ellen hazai pályán sokáig partiban volt, végül azonban fejet kellett hajtani a tavalyi ezüstérmes előtt. Az Oroszlány az előző évad döntőseivel kezdett. Előbb a Falco, majd a Szolnok győzte le, ám mindvégig szorosak voltak azok az összecsapások is.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét idegenben nyerne

Fotó: Réti Attila

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét azonos esélyekkel indul

– Más csapatot építettünk a nyáron, mint eddig. Úgy érzem, hogy stabilabb lett a magyar magunk, ezért a légiósok terén fiatalabb játékosok kerültek célkeresztbe. Őket még formálni kell, de bízom benne, hogy együtt fejlődünk majd a szezon során. Minden meccs egy következő lépcsőfok ebben a folyamatban. Az Oroszlány egy szimpatikus együttes, jó kerettel és edzővel. Nem szeretnék unalmas lenni, de valóban úgy gondolom, hogy ezen a szombati meccsen is 50-50 százalék az esély a sikerre. Szurkolóink támogatására ezúttal is számítunk – mondta Ivkovic Stojan, a KTE szakmai igazgatója.

A mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik.