Kosárlabda

1 órája

Pontgazdag meccsen maradt alul a Kecskemét

A harmadik fordulóval folytatódott a férfi kosárlabda NB I. alapszakasza. Végletekig kiélezett meccsen maradt alul a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét szombaton este Oroszlányban.

Nyitray András

Remekül kezdett a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, Tomasevic és Jarvi révén 0-4 állt két perc után az eredményjelzőn. Dautovic hármassal vétette észre magát, de egyből volt rá válasz, majd  Karahodzsics büntetőivel 7-11-re módosult az állás.  Sejfic és Ruják révén egyenlített az OSE, 11-11. Felváltva estek a kosarak, majd David révén a házigazda fordított, 16-15. Nőtt a differencia, ám Dautovic hármasa és Tomasevic büntetőjével sikerült egyre faragni a hátrányt a KTE-nek, így 22-21-el zárult az első etap.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét kikapott Oroszlányban
Fotó: MKOSZ
Fotó: MKOSZ

Seppala hármasával folytatódott a csata, őt pedig Tomasevic követte ziccerrel, 22-26. Beindultak a triplákkal a gárdák. Takács, Doss és Tomasevic volt pontos, 28-29. Kelenföldi sem akart lemaradni, 30-34. Randolph nehezen volt tartható, ám Jarvi három büntetője is a helyére került, 38-41. Az OSE légiósai lendületet fogtak, ám Wittmann lehűtötte a kedélyeket, 44-45. A félidőt Takács sarokból elengedett távolija zárta, 49-46.

Kimaradt dobásokkal tértek vissza a felek, majd Jarvi törte meg a csendet, 49-49. Schöll, majd Seppala is betalált, 51-53. Gyors öt egységet termelt az OSE, Ivkovic Stojan időt kért azonnal. Dautovic hármasával egyre csökkent a hátrány, 57-56. Ezt követően hét pontra tudott meglógni az OSE, 68-61. Seppala és Wittmann vette hátára a Kecskemétet, 68-66-nál Forray Gábor rendelte magához tanítványait. Seppala egyenlített a büntetővonalról, ám Randolph triplával reagált, 71-68. A harmadik felvonás 72-70-nel ért véget.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét elvérzett a hajrában

Doss kettő plusz egyes akciót vezetett, amire Seppala ziccerrel válaszolt, 75-72. Jarvi és Tomasevic egy pontra hozta fel a KTE-t, 77-76. Davis keze sült el távolról, ám Schöll kettő plusz egyes támadást mutatott be, 80-79. Tomasevic triplával egalizált a Kecskemét, 82-82. 7-0-s futást produkált az OSE, 89-82-nél utolsó idejét is kikérte Ivkovic Stojan. Izgalmas hajrá vette kezdetét, 3:12-vel a vége előtt Tomasevic mindkét büntetőjét elhelyezte, 91-88. Takácsra szintén a montenegrói reagált a sarokból, 94-91. Davis és Tomasevic villant egymást követően, 97-94. Takács mindkét egypontosát bedobta, Jarvi viszont csak egyet, 99-95. Gyors Seppala fault után Davis büntetői beestek, Tomasevic kísérlete kimaradt. A végeredmény: 101-95.

– Gratulálok az Oroszlánynak. Szuper meccs volt, harc volt az utolsó pillanatig, mindenki élvezhette, aki kilátogatott. Amikor néztük a szezon előtt a sorsolást, 0-4 is lehetett volna a kezdés, de már van egy győzelmünk, ezért örülnünk kell. Most viszont szomorú vagyok, mert sok pontot kaptunk ma is. Ezek a mi hibáinkból adódnak, és ezeket javítani kell. Szerintem nem lesznek kiesési gondjaink, mint azt a szakértők prognosztizálták a szezon előtt. Köszönjük a kecskeméti szurkolóknak, hogy eljöttek, és buzdítottak minket – mondta Ivkovic Stojan, a Kecskemét szakmai igazgatója. 

MVM-OSE Lions -  Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 101-95 (22-21, 27-25, 23-24, 29-25)

Oroszlány. V: Benczur Tamás, Pozsonyi László, Dr. Németh Patrik

Oroszlány: Randolph 20/3, Sövegjártó -, Doss 22/6, Davis 27/12, Csuti 2. Csere: Ruják 3, Sejfic 10, Takács 17/12, Peringer -, Balsay -.

Kecskemét: Wittmann 9/6, Jarvi 13/3, Dautovic 11/9, Tomasevic 30/15, Schöll 7. Csere: Seppala 16/3, Karahodzsics 4, Ivkovic -, Tóth B. -, Körmendi -, Kelenföldi 5/3.

