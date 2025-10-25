október 25., szombat

Kosárlabda

1 órája

Szoros csatát nyert meg a Kecskemét

Címkék#Karahodzsics#NKA#Duna Aszfalt-DTKH Kecskem#kosárlabda#Kecskemét

Két olyan csapat találkozott péntek este a Messzi István Sportcsarnokban, melyek második sikerükre hajtottak a férfi kosárlabda NB I. alapszakaszában. Nagy izgalmakat hozott az NKA Pécs elleni összecsapás, a hajrában sikerült a győzelmet megszereznie a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemétnek.

Nyitray András

Dautovics könnyed kettessel nyitott, majd a másik oldalon Lukácsi és Carapics talált be, 2-5. Karahodzsics vette vállára a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét támadását, ám mindig volt válasz a Pécs részéről, 8-12. Lukácsi triplája után Ivkovic Stojan időt kért, Seppala pedig távolról volt pontos ezt követően, 11-15. Tíz egységre nőtt már a differencia, mikor Jarvi bátran tört palánkra, 13-21. Egy vendég floater után újra a finn volt a főszereplő, mindhárom büntetőjét értékesítette, 16-23. Az első felvonás 17-23-mal zárult.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét közvetlen riválist győzött le
A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét második sikerét szerezte meg
Fotó: Bús Csaba 

Durmo kettő plusz egyes akciót, míg Seppala szép egyéni szólót mutatott be, 19-26. Wittmann hármasa a legjobbkor érkezett, 24-28. Két ziccert jegyzett az NKA, míg Tomasevics hármassal vétette észre magát, 27-32. Vitatható játékvezetői ítéletek borzolták a hazai drukkerek kedélyeit, ám Seppala kettese megnyugtatta őket. 31-32-nél vendég időkérés következett. Két kimaradt akció után Wittmann nyargalt végig a védők között, és átvette a Kecskemét a vezetést, 33-32. Lukácsi trojka és Seppala ziccer után egál lett az állás, 37-37. A nagyszünetre 37-41-gyel mehettek a csapatok. 

Wittmann bravúros palánkos kosara után nem találta a ritmust a Kecskemét, Durmo viszont igen a pécsieknél, 39-48. Lukácsi maradt üresen, nem hibázott ezúttal sem, 39-51. Ivkovics Milán és Karahodzsics hozta közelebb a hírös városiakat, 46-53. Jarvi közelről, majd távolról is pontos volt, 51-55-nél időt volt kénytelen kérni az NKA. Tomasevics volt higgadt, és hintette be a triplát, 54-55. Seppala két büntetője után újra a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemétnél volt az előny, 56-55. Meleg tempója volt az etap utolsó jó megmozdulása, 56-57.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét bírta jobban az idegek harcát

Sok volt a hiba mindkét oldalon. Carapic, majd Dautovics büntetőzhetett, 58-58. Seppala hárompontos után Meleg a palánk alól oldotta meg a lehetőséget, 61-60. Lukácsi maradt védő nélkül, 61-63. Sportszerűtlen fault áldozata lett Seppala. A finn válogatott mindkét egyest elhelyezte, 63-63. A következő támadást Schöll fejezte be, 65-63. Meleg és Carapic révén fordult a kocka, 65-68. Hazai időkérés után Jarvi villant távolról, 68-68. Tomasevicset gyalulták le, a sípok némák maradtak. Ivkovic Stojan reklamálásért technikait kapott, az ezért járó büntető bement, 68-69. Jarvi elkapta a fonalat, ám Bor is elengedett egy jó távolit, 71-72. Elképesztően izgalmas hajrá vette kezdetét, az idegek harcát pedig a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét bírta jobban, és nagyot küzdve, megérdemelten nyert. A végeredmény: 77-72.

Igényes meccs volt, nagy taktikai csata. Készültünk a robusztus játékosaira, de volt olyan magyar játékosuk, aki kiváló napot fogott ki, és ez kicsit összezavart minket. Nekem még szoknom kell ezt az új stílust. Az ilyesfajta meccseken a játékvezetők dolga a legnehezebb. Tisza győzelem volt, nagy harc, de megmondom őszintén, hogy nem jó irányba megyünk. Sokat elmond, hogy győztes meccs után kell ezt nyilatkoznom. Át kell gondolni, hogy mit akarunk ettől a sportágtól. Nemrég még a csúcson voltunk sok tekintetben. Várom, mi lesz a végső kimenetel – értékelt Ivkovic Stojan, a KTE szakmai igazgatója. 

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét – NKA Universitas Pécs 77-72 (17-23, 20-18, 19-16, 21-15)

Kecskemét. V: Győrffy Pál Attila, Frányó Péter, Sörlei Attila

Kecskemét: Seppala 18/6, Wittmann 7/3, Dautovics 6, Tomasevics 11/6, Karahodzsics 13. Csere: Ivkovics 2, Schöll 4, Kelenföldi -, Jarvi 16/9.

Pécs: Lukácsi 20/18, Carapics 11/3, Bogdanovics 6, Durmo 14, Meleg 8. Csere: Rátgéber -, Brbaklics 3, Mezőfi 3, Pohto 4, Bor 3/3.

 

