Kosárlabda

35 perce

Feltámadt, de végül elvérzett a Kecskemét

Címkék#Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét#Falco#Kecskemét#kosárlabda#Szombathely

Első hazai meccsét játszotta a hírös városiak férfi kosárlabdacsapata péntek este az NB I. alapszakaszában. A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét a legutóbbi kiírás ezüstérmesést fogadta, s bár alaposan megizzasztotta a Falco KC-t, végül alulmaradt.

Nyitray András

Belo kettesére Dautovic adott csattanós választ távolról a mérkőzés elején, majd Tanoh Dez keze is elsült, 3-5. A vendégek voltak némileg pontosabbak ezután a befejezésekkel, ám Tomasevic, Seppala és Jarvi gyorsan eltüntette a különbséget, 9-9. Perl vette hátára a Falcot, 13-19-nél időt kért Ivkovic. Tovább nőtt a differencia, majd Tóth Barna két büntetőt helyezett helyére, 15-24. Wittmann szintén a vonalról, Tomasevic pedig triplával hozta közelebb a feleket. Az első negyedet végül Perl kosara zárta, 19-31-es hátrányban volt a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét. 

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét a pályán meccs közben
A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét nem adta olcsón a bőrét
Fotó: Réti Attila 

Jovanovic triplával, Karahodzsics zsákolással vétette észre magát, 21-34. Keller alley-oop után rögtön magához rendelte tanítványait Ivkovic Stojan, a védekezés nagyon foghíjas volt hazai oldalon, 21-36. Ivkovic Milán és Jarvi szép kettesekkel jelezték, hogy megértették az intelmeket, 25-36. Két vasi trojkával 27-42-re váltott az eredményjelző. Ivkovic Milán hármas után Tomasevic a palánk alatt küzdött meg az újabb hazai pontokért, 32-43. Seppala és Ivkovic távolról voltak pontosak, 40-50. A szünetre 40-52-vel mehettek az együttesek.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét megnyomta a második félidőt

Több hiba csúszott a gépezetekbe, egyedül Ivkovic Milán tudott pontos lenni az első akciókból, majd Wojcik révén a Falco is elkezdte a pontgyártást, 42-55. Seppala kettő plusz egyes akciót mutatott be, 45-55. Tomasevic triplával nézett be tíz alá a KTE, 48-57. Wittmann pillanatai következtek, a kecskeméti csapatkapitány elképesztő hármasokkal rukkolt elő, 56-59. Felgyorsultak az események, Tomasevic és Dautovic kosarai után már csak egyetlen pont volt a hátrány, 66-67. Perl kísérlete nem volt jó, így 66-67-tel jöhetett a záró etap.

Belo zsákolt nagyot, Tomasevic pedig egyenlített kiváló hármassal, 69-69. Váradi és Tomasevic triplák után vitatható bírói ítéletek borzolták a kedélyeket, ebből pedig a Falco jött ki jobban, 72-78. Jarvi jókor villant távolról, őt pedig Tomasevic követte a palánk alól, 77-80. Tapintható volt a feszültség a pályán, és ez pontatlanságokat is szült. Három perccel a vége előtt időt kért Milos Konakov 79-82-nél. Nem ültek a távoli dobások a Kecskemétnél, míg a másik oldalon Perl és Jovanovic nem hibázott, 79-87. Ivkovic Stojan is kikérte idejét, és megindították az utolsó rohamokat. Jarvi három egypontosára két Falco trojka volt a válasz, és ezzel eldőlni látszott a mérkőzés, 82-93. A végeredmény: 84-95.

Ivkovic Stojan szakmai igazgató: – Élvezetes, fizikális meccset játszottunk. Nagy hátrányt dolgozunk le, de a végén nem koncentráltunk eléggé. Ellenfelünk jól dobott, a mi védekezésünk nem volt a legjobb, és buta faultokat is elkövettünk. Ezeket a hibákat ki kell javítani, ha szeretnénk top csapatok ellen kikerülni győztesen. Ebben a bajnokságban bárki képes lehet győzni a másik ellen. Szuper volt a közönségünk, köszönjük támogatásukat.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 84-95 (19-31, 21-21, 26-15, 18-28)
Kecskemét. V: dr. Mészáros Balázs. Makrai Márton, Rácz Zsolt Róbert
Kecskemét: Seppala 16/3, Wittmann 12/6, Dautovics 7/3, Tomasevics 21/9, Schöll -. Csere: Karahodzsics 4, Jarvi 12/3, Kelenföldi -, Ivkovic 10/6, Tóth B. 2.
Szombathely: Váradi 13/6, Tanoh Dez 9/3, Novakovics 8/6, Wojcik 13, Belo 9. Csere: Herger -, Whelan 4, Jovanovics 13/3, Perl 24/6, Keller Á. 2.

