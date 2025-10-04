Feltámadt, de végül elvérzett a Kecskemét

Belo kettesére Dautovic adott csattanós választ távolról a mérkőzés elején, majd Tanoh Dez keze is elsült, 3-5. A vendégek voltak némileg pontosabbak ezután a befejezésekkel, ám Tomasevic, Seppala és Jarvi gyorsan eltüntette a különbséget, 9-9. Perl vette hátára a Falcot, 13-19-nél időt kért Ivkovic. Tovább nőtt a differencia, majd Tóth Barna két büntetőt helyezett helyére, 15-24. Wittmann szintén a vonalról, Tomasevic pedig triplával hozta közelebb a feleket. Az első negyedet végül Perl kosara zárta, 19-31-es hátrányban volt a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét nem adta olcsón a bőrét

Fotó: Réti Attila

Jovanovic triplával, Karahodzsics zsákolással vétette észre magát, 21-34. Keller alley-oop után rögtön magához rendelte tanítványait Ivkovic Stojan, a védekezés nagyon foghíjas volt hazai oldalon, 21-36. Ivkovic Milán és Jarvi szép kettesekkel jelezték, hogy megértették az intelmeket, 25-36. Két vasi trojkával 27-42-re váltott az eredményjelző. Ivkovic Milán hármas után Tomasevic a palánk alatt küzdött meg az újabb hazai pontokért, 32-43. Seppala és Ivkovic távolról voltak pontosak, 40-50. A szünetre 40-52-vel mehettek az együttesek.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét megnyomta a második félidőt

Több hiba csúszott a gépezetekbe, egyedül Ivkovic Milán tudott pontos lenni az első akciókból, majd Wojcik révén a Falco is elkezdte a pontgyártást, 42-55. Seppala kettő plusz egyes akciót mutatott be, 45-55. Tomasevic triplával nézett be tíz alá a KTE, 48-57. Wittmann pillanatai következtek, a kecskeméti csapatkapitány elképesztő hármasokkal rukkolt elő, 56-59. Felgyorsultak az események, Tomasevic és Dautovic kosarai után már csak egyetlen pont volt a hátrány, 66-67. Perl kísérlete nem volt jó, így 66-67-tel jöhetett a záró etap.

Belo zsákolt nagyot, Tomasevic pedig egyenlített kiváló hármassal, 69-69. Váradi és Tomasevic triplák után vitatható bírói ítéletek borzolták a kedélyeket, ebből pedig a Falco jött ki jobban, 72-78. Jarvi jókor villant távolról, őt pedig Tomasevic követte a palánk alól, 77-80. Tapintható volt a feszültség a pályán, és ez pontatlanságokat is szült. Három perccel a vége előtt időt kért Milos Konakov 79-82-nél. Nem ültek a távoli dobások a Kecskemétnél, míg a másik oldalon Perl és Jovanovic nem hibázott, 79-87. Ivkovic Stojan is kikérte idejét, és megindították az utolsó rohamokat. Jarvi három egypontosára két Falco trojka volt a válasz, és ezzel eldőlni látszott a mérkőzés, 82-93. A végeredmény: 84-95.