Első hazai meccsére készül a Kecskemét

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét megadta az alaphangot a nyitányon, hiszen rögtön Zalaegerszegen sikerült egy labdás meccs végén nyernie (83–86), és az alapszakaszban az idegenbeli sikereknek a végelszámolásnál különösen nagy jelentősége lehet. Ivkovic Stojan korábban, illetve a mérkőzés után is elmondta, hogy négy csapat emelkedik talán ki a mezőnyből, a többiek azonos esélyekkel csapnak össze, így a napi forma dönthet a legtöbb esetben.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét első hazai meccsére készül

Fotó: Bús Csaba / achív-felvétel

Éppen egy kiemelkedőnek besorolt gárda ellen mutatkozik be hazai közönség előtt a Kecskemét, hiszen a szombathelyi Falco KC érkezik péntek este a Messzi István Sportcsarnokba. A Falco az utóbbi években egyeduralkodó volt a hazai színtéren, sorra nyerte a bajnoki címeket, emellett a nemzetközi porondon is emlékezetes sikereket ért el. A tökéletesnek tűnő gépezet azonban tavasszal elkezdett döcögni, hiszen a bajnoki döntőt elbukta a gárda a Szolnok ellen, majd az újabb sokk a Bajnokok Ligája selejtezőjében érte a szombathelyieket az új idényben, amikor 19 pontos előnyről véreztek el a portugál Porto ellen. Ezzel együtt tele van nagy nevekkel a Falco, elég csak Perl Zoltán, Keller Ákos, vagy Váradi Benedek nevét említeni a magyar magból, a légiósaikról nem is beszélve.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét esélye megvan

A Falco Oroszlányban nyert a nyitányon 83–79-re, így jól rajtolt, de Ivkovic Stojan elmondta, szerinte ők jobban tisztában vannak a szombathelyiek erejével, mint ellenfelük az övékkel.

– Ahogyan azt már nyilatkoztam, idén minden meccsen 50-50 százalék az esély a győzelemre. Van négy gárda, akik kimagaslanak a mezőnyből. Közülük három nyert a nyitányon, az ASE-t pedig szerintem Benke sérülése megzavarta, ezért kaptak ki a paksiak. Pénteken a Falcot fogadjuk. Pontosan tisztában vagyunk az erejükkel, de szerintem ők nem tudják, hogy mi mennyire vagyunk jók. Egy kicsit megijeszthetjük őket, és most úgy érzem, hogy 60 százalék a sanszunk a sikerre. Köszönjük a szurkolóknak, hogy eljöttek, és támogattak minket Zalaegerszegen. Számítunk rájuk a Falco ellen is, hiszen ők is fontos láncszemei csapatunknak – mondta a meccs előtt a KTE szakmai igazgatója.