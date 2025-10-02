október 2., csütörtök

Petra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

1 órája

Első hazai meccsére készül a Kecskemét

Címkék#Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét#Falco#KTE#kosárlabda

Bravúrral indult az idény a KTE kosarasainak, de még nagyobbat szólna, ha első hazai meccsét is behúzná a gárda. A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét a korábbi bajnok, illetve az előző kiírás ezüstérmesét, a szombathelyi Falco KC-t fogadja péntek este.

Nyitray András

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét megadta az alaphangot a nyitányon, hiszen rögtön Zalaegerszegen sikerült egy labdás meccs végén nyernie (83–86), és az alapszakaszban az idegenbeli sikereknek a végelszámolásnál különösen nagy jelentősége lehet. Ivkovic Stojan korábban, illetve a mérkőzés után is elmondta, hogy négy csapat emelkedik talán ki a mezőnyből, a többiek azonos esélyekkel csapnak össze, így a napi forma dönthet a legtöbb esetben. 

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét első hazai meccsére készül
A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét első hazai meccsére készül
Fotó: Bús Csaba / achív-felvétel

Éppen egy kiemelkedőnek besorolt gárda ellen mutatkozik be hazai közönség előtt a Kecskemét, hiszen a szombathelyi Falco KC érkezik péntek este a Messzi István Sportcsarnokba. A Falco az utóbbi években egyeduralkodó volt a hazai színtéren, sorra nyerte a bajnoki címeket, emellett a nemzetközi porondon is emlékezetes sikereket ért el. A tökéletesnek tűnő gépezet azonban tavasszal elkezdett döcögni, hiszen a bajnoki döntőt elbukta a gárda a Szolnok ellen, majd az újabb sokk a Bajnokok Ligája selejtezőjében érte a szombathelyieket az új idényben, amikor 19 pontos előnyről véreztek el a portugál Porto ellen. Ezzel együtt tele van nagy nevekkel a Falco, elég csak Perl Zoltán, Keller Ákos, vagy Váradi Benedek nevét említeni a magyar magból, a légiósaikról nem is beszélve. 

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét esélye megvan

A Falco Oroszlányban nyert a nyitányon 83–79-re, így jól rajtolt, de Ivkovic Stojan elmondta, szerinte ők jobban tisztában vannak a szombathelyiek erejével, mint ellenfelük az övékkel. 

– Ahogyan azt már nyilatkoztam, idén minden meccsen 50-50 százalék az esély a győzelemre. Van négy gárda, akik kimagaslanak a mezőnyből. Közülük három nyert a nyitányon, az ASE-t pedig szerintem Benke sérülése megzavarta, ezért kaptak ki a paksiak. Pénteken a Falcot fogadjuk. Pontosan tisztában vagyunk az erejükkel, de szerintem ők nem tudják, hogy mi mennyire vagyunk jók. Egy kicsit megijeszthetjük őket, és most úgy érzem, hogy 60 százalék a sanszunk a sikerre. Köszönjük a szurkolóknak, hogy eljöttek, és támogattak minket Zalaegerszegen. Számítunk rájuk a Falco ellen is, hiszen ők is fontos láncszemei csapatunknak – mondta a meccs előtt a KTE szakmai igazgatója. 

A mérkőzés pénteken 18 órakor kezdődik a Messzi István Sportcsarnokban. 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu