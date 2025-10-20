Garára látogatott a magyar kapus, aki utoljára védett világbajnokságon

Disztl Péter és testvére, Disztl László útja Garáról indult, a ma már – szintén Garáról indult – Páncsics Miklósról elnevezett utcából, hogy aztán később a Videotonnal egészen az UEFA-kupa döntőjéig meneteljen, majd ő védje a magyar válogatott kapuját az 1986-os világbajnokságon – egyelőre a legutolsó olyan magyarként, aki vb-n őrizhette a magyar nemzeti tizenegy kapuját.

Disztl Péter visszatért a gyökerekhez, Garára látogatott

Fotó: Tűsarok és Stopli Blog / Wukovics- Páncsics Diana Facebook-oldal

Disztl Péter tizenegyest is védett

Disztl Péter karrierje szorosan kapcsolódik a nyolcvanas évek magyar futballjának a legszebb időszakához: klubszinten a Videoton UEFA-kupás menetelése kötődik legszorosabban a nevéhez – örökre felejthetetlen pillanat, amikor a Manchester United elleni negyeddöntőben a döntő 11-est megfogja, majd oltáriszentségként felmutatja a labdát, arról nem is beszélve, hogy Madridban, a Real Madrid elleni visszavágón nem csak, hogy nem kapott gólt, de még 11-est is védett.

Válogatott szinten a közelmúltban elhunyt Mezey György vezette csapatban ért el számos sikert, amelyek közül a legemlékezetesebb a mexikói vébére vezető parádés menetelés a selejtezőben. Ezek az évek, a rengeteg nemzetközi tapasztalat mind-mind részei annak a történetnek, amit most Garán újra felidézhetett – immár legendaként, nem játékosként.

A látogatás személyes hangulatban telt, de a falu számára mégis ünnep volt: a helyiek által „Maracaná”-ként emlegetett pályán sokak szerint minden labdaemlék újraéledt.

Garáról indult több játékos is

Nem Disztl Péter az egyetlen neves magyar futballista, aki Garáról indult, hiszen innen került a fővárosba a két Dunai testvér is: Dunai I Antal, az olimpiai bajnok, Európa-bajnoki bronzérmes, az Újpesti Dózsa legendás csatára, az Újpesttel hétszeres magyar bajnoki, valamint Dunai II Ede, aki az Újpesti Dózsával kilenc bajnoki aranyérmet szerzett.

De Garáról származott el Páncsics Miklós is, akiről ma már utcát is elneveztek a bácskai településen. Páncsics Miklós az 1968-as mexikói olimpia bajnoka, az 1972-es, müncheni olimpia ezüstérmese. A Ferencváros játékosaként vált futball-legendává, három bajnoki címet szerzett a Fradi színeiben.