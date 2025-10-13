Megnyerte első tétmeccsét a Dirner-Siland női csapata

A legelső tétmérkőzését vívta meg vasárnap a kecskeméti Dirner-Siland Futsal női csapata. A csapat kerete az elmúlt közel egy évben alakult ki, majd formálódott. A klub nevezését elfogadták a női NB II.-be, ahol a Keleti csoportban fog majd szerepelni. Szilágyi András, az egyesület elnöke elmondat, hogy most már jó másfél hónapja készülnek céltudatos munkával, nagy lelkesedéssel a bajnoki rajtra.

A kecskeméti Dirner-Siland Futsal női csapata

Fotó: Szilágyi András

Így szerepelt a Dirner-Siland

Az első tétmérkőzését azonban a Magyar Kupában vívta meg a hírös város első női futsal csapata, mégpedig kirobbanó sikerrel. A Dirner-Silandos hölgyek az NB II. Nyugati csoportjában induló ELTE-BEAC vendégei voltak, és 1-0-ás félidei vezetést követően 5-0 arányban győztek, és várják a következő forduló sorsolását.

A bajnokságban október 26-án rajtol majd el a gárda, az első mérkőzését hazai pályán vívja, a vendége az Újfehértói Sportklub lesz.

ELTE-BEAC-Dirner-Siland Futsal 0-5 (0-1)

Budapest, SPORT11 Sport és Szabadidőközpont, vezette: Gyana Gergely, Apró Tamás, Dobó Balázs.

ELTE-BEAC: Szabó A. - Bajtai, Deák-Baksai, Monoki, Kóti. Csere: Nagy Zs., Halmai, Takács, Szabados, Seres, Horváth-Bors. Sportigazgató: Árendás Tamás.

Dirner-Siland: Valkó – Nagyné dr. Túri, Sütő, Szabó E., Szabó B. Csere: Farkas Annamária, Szűcs, Megyesi, Farkas Adrienn, Csenki. Technikai vezető: Szilágyi András.

Gól: Szabó E. a 20., a 31., Csenki a 35., Szabó B. a 38., a 40. percben.