Győzelemmel rajtolt az NB III.-ban a Dirner-Siland

Alaposan bekezdett a kecskeméti gárda, tizenhárom perc alatt 5-1-es vezetésre tett szert. Makai Zoltán góljára Kiss Kornél még hamar válaszolt, Kanyó János duplájára, Tóth Kristóf és Erős Gergő találatára azonban újra csak egy válasz érkezett Törköly Tamás révén. 5-2-es vendégvezetéssel fordultak a felek. A második részben Bóta Emil szépített, majd Marton Milán visszaállította a háromgólos különbséget. Erős Gergő megszerezte saját maga második, csapata hetedik gólját, a végeredményt a hazai Martinkovics Milán állította be.

Győzött a kecskeméti Dirner-Siland Futsal Club

Fotó: Shutterstock

Zákányszéki KSK-Dirner-Siland Futsal Club 4-7 (2-5)

Zákányszék, vezette: Szalai Szabolcs, Vereska Hunor, Juhász Mihály.

Zákányszék: Bóka-Kozla-Farkas, Szél, Törköly, Tóth I. Csere: Martinkovics, Bóta, Nagy B., Dobák, Kiss K., Mádi.

Dirner-Siland: Czakó – Molnár, makai, Erős, Kanyó. Csere: Márton, Marton, Tóth K.

Gól: Kiss K. az 5., Törköly a 14., Bóta a 24., Martinkovics a 39. illetve Makai a 4., Kanyó az 5., a 10., Tóth K. a 11., Erős a 13., a 37., Marton a 34. percben.

A Dirner-Siland Futsal Club a következő mérkőzését hajai pályán vívja, november 5-én, 19 órai kezdettel, a vendége a tíz gólos vereséggel rajtoló Tiszavirág SC lesz.