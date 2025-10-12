A kecskeméti Dajka Zsolt harmadszor is világbajnok

Vasárnap, a rendezvény zárónapján a kötöttfogású A-kategória küzdelmeire került sor a veterán birkózók világbajnokságán, Tatabányán. Ezen a napon lépett szőnyegre a 100 kilogrammos súlycsoportban a kecskeméti Dajka Zsolt, kétszeres veterán világbajnok, a magyar válogatott keret szövetségi kapitánya.

Dajka Zsolt, az immár háromszoros veterán világbajnok birkózó

Forrás: Facebook/Magyar Birkózók Szövetsége - Hungarian Wrestling Federation

Dajka Zsolt, aki a verseny előtt elmondta, hogy mindenképpen szeretné megszerezni a harmadik világbajnoki címét, á

A selejtezőben francia ellenfelet kapott, Moustapha Benbouta legyőzése nem okozott gondot, szinte pillanatok alatt kipörgette a franciát, és így 9-0-ra nyerte a mérkőzést.

A negyeddöntőben a lett Jevgenijs Didiluks következett. Bár a mérkőzésen a lett birkózó szerezte meg a vezetést, a taktikusan és ellenállhatatlanul birkózó Dajka fordítani tudott, és 5-2-re győzött.

Az elődöntőben orosz ellenfelet kapott, ám Alekszandr Toscsev sem tudott megálljt parancsolni a hírös városi birkózónak: nem volt ellenszere Dajka Zsolt pörgetéseire, a kecskeméti versenyző technikai tussal jutott be a fináléba.

A döntőben a szintén orosz Dimitrij Dokucsajev várt rá.

Dajka Zsolt a viadalt megelőzően elmondta, hogy eltökélt célja, hogy megszerezze a harmadik világbajnoki címét. Ami a motivációt illeti, kifejtette, hogy három kislánya van, és azt szeretné, ha mind a három kapna egy-egy világbajnoki aranyérmet. Dajka Zsolt tartotta a szavát: a helyszínen szurkoló kislányai előtt sikerült megszereznie a harmadik világbajnoki címét.