Birkózás

2 órája

Dajka Zsolt a harmadik világbajnoki címére gyúr

Címkék#Dajka Zsolt#birkózás#világbajnokság

Az idén Magyarországon, Tatabányán rendezik meg a veterán birkózók világbajnokságát október 7. és 12. között. A rendezés jogának elnyerése a birkózó szövetség és Tatabánya sikere is. A magyar keret kecskeméti illetőségű szövetségi kapitányával, a korosztály kétszeres világbajnokával, Dajka Zsolttal beszélgettünk a felkészülésről, a várakozásokról és az egyéni céljairól.

Vincze Miklós

Bacsa Péter, a Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) ügyvezető az esemény beharangozó rendezvényen elmondta, hogy az eseményen 35 klub mintegy 75 magyar sportolójáért szurkolhat a közönség, amely az előzetes regisztrációt követően ingyenesen tekintheti meg a vb eseményeit: 

Dajka Zsolt, kétszeres veterán világbajnok
Dajka Zsolt, kétszeres veterán világbajnok, és a magyar veterán birkózó válogatott keret szövetségi kapitánya
Fotó: Beküldött fotó

„2015 óta a szövetség egyik fő céljaként tűzte ki a sikeres világversenyek megrendezését, és szinte már szokássá vált, hogy évről évre ilyen minőségben szervezünk viadalokat, különböző korosztályokban, köztük a 2018-as felnőtt-vb-vel, amelyet máig a valaha volt legjobb birkózó-világbajnokságként jegyeznek. Boldogan vállaltuk a veterán-vb megrendezését, öt kontinens hatvan országából közel hétszáz akkreditált vendég érkezik hozzánk. Nagy örömmel vettük, hogy Tatabánya elfogadta a felkérésünket, s itt tarthatjuk az eseményt” – fogalmazott Bacsa Péter.

Sámuel Botond, a Tatabányai SC ügyvezető elnöke hangsúlyozta, hogy mekkora jelentősége van a rendezésnek és mekkora felelősséget jelent.

„Elképesztő sporthagyományaink vannak, sportváros vagyunk, nem csak az eredményeinkkel, hanem versenyrendezésben is megmutattuk már a macskakörmeinket, hazai viadalokkal. Most viszont az oroszlánkörmeinket mutatjuk meg, világverseny rendezésével. Soha vissza nem térő lehetőség ez a városnak. Nagyon remélem, hogy október tizenkettedikén, a világbajnokság záró napján azt mondhatjuk, minden idők legjobb veterán vb-jét tudhatjuk magunk mögött.”

Dajka Zsoltot a válogatott szövetségi kapitányát először a felkészülésről kérdeztük. 

– Tulajdonképpen mikor kezdődött a felkészülés? 

– A felkészülés nem a vébére lett kihegyezve, tehát nem most, az utolsó hetekben igyekeztünk villámgyorsan formába hozni a társaságot, hanem már az év elején elkezdtük. Minden héten, Kecskeméten összerántjuk a csapatot a kollégámmal, barátommal, a Bócsa birkózójával, Benkő Attilával – nekik köszönhetően találkozott már a keret egyébként már Bócsán is a nyáron - , és bár csak idézőjelben kötelező ez a program, ennek ellenére minden alkalommal jó sokan el szoktak jönni. Rendre huszonöt, harmincan vagyunk és tudunk együtt igen intenzív munkát végezni. A vébé közeledtével már a KIMBÁban is – Kozma István Magyar Birkózó Akadémia - tartunk edzést, péntekenként, este hat órától, itt is mindig igen tekintélyes a létszám. Van egy veterán birkózó csoportunk, száz fővel, így mindenki értesül minden fontos és kevésbő fontos információról. Úgy gondolom tehát, hogy igen komoly felkészülés áll a srácok háta mögött, ennek megfelelően nagyon szép eredményeket várok a kerettől. 

– Mekkora pluszt jelent, hogy hazai pályán rendezik ezt a viadalt? 

– Nagyon örülök annak, hogy Magyarország rendezi ezt a világbajnokságot. Ami engem illet, világbajnokságon még soha nem birkóztam hazai pályán. Nagyon várom már, biztos vagyok benne, hogy nagyon fel fog dobni a hazai környezet. Minden bizonnyal leírhatatlan érzés lesz, hogy a családom, a szüleim, a barátaim előtt birkózhatok. De ezzel persze nem csak én vagyok így, hanem a többiek is. Leírhatatlan dopping mindenki számára egy hazai rendezésű világbajnokság. Nagyon várja már az egész csapat.

– Te már kétszeres veterán világbajnok vagy. Most már inkább a szakvezetői munkára koncentrálsz, vagy ugyanilyen fontos a számodra még mindig maga a versenyzés is?

– Nem titkolt célom, hogy ezen a vébén is szeretném megszerezni az aranyérmet. A motivációm pofonegyszerű: három kislányom van, és azt szeretném, hogy mind a három kislányom nyakába akaszthassak egy-egy aranyérmet. Ennél nagyobb motivációra egy sportoló apának aligha van szüksége.

Bács-Kiskun vármegyei birkózó bőven akad a válogatott keretben.

Dajka Zsolt, Drabant Tibor, Sipos Csaba, Varga László, Zsirka Szabolcs – Kecskemét, Vavrek Imre – Soltvadkert, Benkő Attila – Bócsa, Csapi Antal – Kiskunhalas, Fekete László - Kiskunfélegyháza.

