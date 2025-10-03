Dajka Zsolt a harmadik világbajnoki címére gyúr

Bacsa Péter, a Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) ügyvezető az esemény beharangozó rendezvényen elmondta, hogy az eseményen 35 klub mintegy 75 magyar sportolójáért szurkolhat a közönség, amely az előzetes regisztrációt követően ingyenesen tekintheti meg a vb eseményeit:

Dajka Zsolt, kétszeres veterán világbajnok, és a magyar veterán birkózó válogatott keret szövetségi kapitánya

Fotó: Beküldött fotó

„2015 óta a szövetség egyik fő céljaként tűzte ki a sikeres világversenyek megrendezését, és szinte már szokássá vált, hogy évről évre ilyen minőségben szervezünk viadalokat, különböző korosztályokban, köztük a 2018-as felnőtt-vb-vel, amelyet máig a valaha volt legjobb birkózó-világbajnokságként jegyeznek. Boldogan vállaltuk a veterán-vb megrendezését, öt kontinens hatvan országából közel hétszáz akkreditált vendég érkezik hozzánk. Nagy örömmel vettük, hogy Tatabánya elfogadta a felkérésünket, s itt tarthatjuk az eseményt” – fogalmazott Bacsa Péter.

Sámuel Botond, a Tatabányai SC ügyvezető elnöke hangsúlyozta, hogy mekkora jelentősége van a rendezésnek és mekkora felelősséget jelent.

„Elképesztő sporthagyományaink vannak, sportváros vagyunk, nem csak az eredményeinkkel, hanem versenyrendezésben is megmutattuk már a macskakörmeinket, hazai viadalokkal. Most viszont az oroszlánkörmeinket mutatjuk meg, világverseny rendezésével. Soha vissza nem térő lehetőség ez a városnak. Nagyon remélem, hogy október tizenkettedikén, a világbajnokság záró napján azt mondhatjuk, minden idők legjobb veterán vb-jét tudhatjuk magunk mögött.”

Dajka Zsoltot a válogatott szövetségi kapitányát először a felkészülésről kérdeztük.

– Tulajdonképpen mikor kezdődött a felkészülés?

– A felkészülés nem a vébére lett kihegyezve, tehát nem most, az utolsó hetekben igyekeztünk villámgyorsan formába hozni a társaságot, hanem már az év elején elkezdtük. Minden héten, Kecskeméten összerántjuk a csapatot a kollégámmal, barátommal, a Bócsa birkózójával, Benkő Attilával – nekik köszönhetően találkozott már a keret egyébként már Bócsán is a nyáron - , és bár csak idézőjelben kötelező ez a program, ennek ellenére minden alkalommal jó sokan el szoktak jönni. Rendre huszonöt, harmincan vagyunk és tudunk együtt igen intenzív munkát végezni. A vébé közeledtével már a KIMBÁban is – Kozma István Magyar Birkózó Akadémia - tartunk edzést, péntekenként, este hat órától, itt is mindig igen tekintélyes a létszám. Van egy veterán birkózó csoportunk, száz fővel, így mindenki értesül minden fontos és kevésbő fontos információról. Úgy gondolom tehát, hogy igen komoly felkészülés áll a srácok háta mögött, ennek megfelelően nagyon szép eredményeket várok a kerettől.