2 órája
Czifra István pénteken az elődöntőért bokszol
Október 2. és 5. között bonyolítják Hajdúhadházán az U13-as és U17-es országos bajnokságot. Czifra István pénteken már a döntőbe jutásért bunyózhat.
A kecskeméti Belvárosi Boxklub három versenyzővel indult a viadalon, közülük Czifra István pénteken már a döntőbe jutásért bunyózhat.
A kecskeméti Oláh Józsefnek nem akadt dolga, a 48 kilogrammos súlycsoportban ugyanis nem akadt ellenfele. A 60 kilogrammban indult Földvári Milán – aki kecskeméti ökölvívó, de a csepeli Halker Király Team Box igazolt versenyzője – Herda Kristóffal, a Csepeli Boksz Klub ökölvívójával találkozott.
– Földvári Milán egy nagyon jó és végig szoros meccset vívott Herda Kristóffal, pontozással kikapott ugyan, de nincs szégyellnivalója, nagyszerűen helytállt – értékelte Milán teljesítményét az edzője, Konkoli Gyula, a kecskeméti Belvárosi Box Klub vezetőedzője.
Czifra István az elődöntőért száll ringbe
Izgulni azonban pénteken is lesz ok, Czifra István ugyanis 63 kilogrammban legyőzte az NYVSC öklözőjét, Bora Mátét, így holnap már az elődöntőbe jutásért léphet szorítóba.
