Czifra István pénteken az elődöntőért bokszol

A kecskeméti Belvárosi Boxklub három versenyzővel indult a viadalon, közülük Czifra István pénteken már a döntőbe jutásért bunyózhat.

Konkoli Gyula edző és Czifra István

Forrás: Belvárosi Boxclub

A kecskeméti Oláh Józsefnek nem akadt dolga, a 48 kilogrammos súlycsoportban ugyanis nem akadt ellenfele. A 60 kilogrammban indult Földvári Milán – aki kecskeméti ökölvívó, de a csepeli Halker Király Team Box igazolt versenyzője – Herda Kristóffal, a Csepeli Boksz Klub ökölvívójával találkozott.

– Földvári Milán egy nagyon jó és végig szoros meccset vívott Herda Kristóffal, pontozással kikapott ugyan, de nincs szégyellnivalója, nagyszerűen helytállt – értékelte Milán teljesítményét az edzője, Konkoli Gyula, a kecskeméti Belvárosi Box Klub vezetőedzője.

Czifra István az elődöntőért száll ringbe

Izgulni azonban pénteken is lesz ok, Czifra István ugyanis 63 kilogrammban legyőzte az NYVSC öklözőjét, Bora Mátét, így holnap már az elődöntőbe jutásért léphet szorítóba.