október 2., csütörtök

Petra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ökölvívás

2 órája

Czifra István pénteken az elődöntőért bokszol

Címkék#Czifra István#Belvárosi Boxklub#ökölvívás#elődöntő#boksz

Október 2. és 5. között bonyolítják Hajdúhadházán az U13-as és U17-es országos bajnokságot. Czifra István pénteken már a döntőbe jutásért bunyózhat.

Vincze Miklós

A kecskeméti Belvárosi Boxklub három versenyzővel indult a viadalon, közülük Czifra István pénteken már a döntőbe jutásért bunyózhat.

Czifra István az elődöntőért bokszol pénteken
Konkoli Gyula edző és Czifra István
Forrás: Belvárosi Boxclub

A kecskeméti Oláh Józsefnek nem akadt dolga, a 48 kilogrammos súlycsoportban ugyanis nem akadt ellenfele. A 60 kilogrammban indult Földvári Milán – aki kecskeméti ökölvívó, de a csepeli Halker Király Team Box igazolt versenyzője – Herda Kristóffal, a Csepeli Boksz Klub ökölvívójával találkozott. 

– Földvári Milán egy nagyon jó és végig szoros meccset vívott Herda Kristóffal, pontozással kikapott ugyan, de nincs szégyellnivalója, nagyszerűen helytállt – értékelte Milán teljesítményét az edzője, Konkoli Gyula, a kecskeméti Belvárosi Box Klub vezetőedzője.

Czifra István az elődöntőért száll ringbe

Izgulni azonban pénteken is lesz ok, Czifra István ugyanis 63 kilogrammban legyőzte az NYVSC öklözőjét, Bora Mátét, így holnap már az elődöntőbe jutásért léphet szorítóba.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu