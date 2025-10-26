október 26., vasárnap

Czifra István aranyéremmel térhet haza Zágrábból

Ezen a hétvégén rendezték a serdülő és a junior korosztályok számára a 16. zágrábi ökölvívó nyílt bajnokságot. A viadalon a kecskeméti Czifra István is részt vett. Mindkét mérkőzését megnyerve aranyéremmel térhet haza.

Vincze Miklós

A 17 éves Czifra István, a csepeli Halker-Team igazolt versenyzője, a kecskeméti Belvárosi Box Clubnál Konkoli Gyula keze alatt dolgozó ökölvívó a magyar válogatott keret tagjaként vehetett részt a zágrábi bajnokságon. A 63 kilogrammos súlycsoportban versenyző bunyós az első mérkőzését szombaton vívta, akkor a horvát Balker Iván volt az ellenfele, Czifra egyhangú pontozással nyerte a meccsét. Vasárnap sem lehetett megállítani a hírös város ifjú tehetségét, akkor a döntőben a rendező szlovén válogatott öklözőjét, Coh Gregort győzte le, újra egyhangú pontozással.

Czifra István aranyéremmel térhet haza
Czifra István a megnyert elődöntő után
Fotó: Beküldött fotó

