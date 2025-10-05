1 órája
Czifra István U17-es országos bajnok lett
A kecskeméti Belvárosi Boxklub három versenyzővel utazott el Hajdúhadházára, az U17-es országos ökölvívó bajnokságra. A Konkoli Gyula által edzett öklözők közül ketten – Czifra István és Oláh József – aranyéremmel térhettek haza.
Földvári Milán már az első fordulóban elvérzett, egy nagyon jó és végig szoros meccset vívott Herda Kristóffal, ám pontozással kikapott. A legkönnyebb dolga Oláh Józsefnek volt, neki 48 kilogrammban nem lett ellenfele, így ebben a súlycsoportban az ő nyakába akasztották az aranyérmet. Ezek útán Czifra István következett.
A legnehezebb dolga pedig Czifra Istvánnak lett
Csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap is bokszolt. Czifra István a csepeli Halker-Király Team igazolt versenyzője, de egyébként Kecskeméten él és edz, a Belvárosi Boxklubnál a mestere – akár csak Földvári Milánnak és Oláh Józsefnek – Konkoli Gyula. Czifra István elsőként az NYVSC öklözőjével, Bora Mátéval csapott össze, és nyerte a meccsét. Az elődöntőbe jutásért vívott meccsen a DVSC versenyzője, Szilágyi Dániel volt a riválisa, Czifra István egyhangú pontozással győzte le hajdúsági riválisát. A szombati elődöntőben Megyesi Szebasztián, az Egri Sportiskola bokszolója várt a hírös városi tehetségre. Ez a találkozó már pokolian kemény meccsnek ígérkezett, Czifra István azonban nagy formában szombaton is parádés formában bunyózott, és 4:1-es pontozással nyerte az elődöntőt. A vasárnapi fináléban Asztalos Hunorral, az Egri Sportiskola bunyósával mérte össze az erejét, és egy pokolian nehéz meccsen, amely az egész U17-es torna egyik csemegéjének bizonyult, 3:2-es pontozással nyert, így az övé lett az aranyérem.
– Minden dicsőség és hála a mindenható Istennek – reagált a győztes döntőt követően az aranyérmes Czifra István. – Ez a győzelem nem az én erőmnek, hanem az ő kegyelmének és vezetésének köszönhető. Ő adott erőt az edzésekhez, bátorságot a küzdelemhez és hitet a szívembe, hogy végig kitartsak. Szeretnék még köszönetet mondani a nevelő edzőmnek, Konkoli Gyulának, aki hihetetlenül sok időt és munkát fektetett már eddig is belém, no meg az egész edzői stábnak a sok segítségért. A testvéremnek, Nagy Kornélnak is szeretném megköszönni, hogy mindig mellettem áll mindenben – jelentette ki Czifra István.
