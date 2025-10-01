október 1., szerda

Malvin névnap

Csuti Zoltán

1 órája

„Évről évre megélhetem az álmomat" – újra bajnok lett a címvédő kecskeméti autóversenyző – fotók

Címkék#bajnok#Csuti Zoltán#autóversenyző

Újabb vármegyei sportolóra lehetünk büszkék. Hétvégén véget ért a 2025-ös Swift Cup Europe idei versenyszezonja, amely számos kihívást és emlékezetes pillanatot tartogatott Csuti Zoltán autóversenyző számára. A címvédő pilóta egy rendkívül küzdelmes idény után sikeresen megvédte bajnoki címét, és ismét a dobogó legfelső fokán zárta az évet.

Sebestyén Hajnalka

A kiskunhalasi születésű, Kecskeméten élő Csuti Zoltán autóversenyző és csapata számára az idei szezon több szempontból is embert próbáló volt. A fiatal tehetség elmondta: a bajnoki cím megvédése hatalmas mentális és szakmai kihívást jelentett: a külső és belső elvárások egyaránt magasabbak voltak, a nyomás pedig minden eddiginél nagyobb. Ennek ellenére a csapat kitartó munkájának és következetes teljesítményének köszönhetően sikerült elérni a célt.

Csuti Zoltán a dobogón
Csuti Zoltán megvédte a címét, újra bajnok lett
Fotó: Beküldött fotó

Csuti Zoltánnak sokan szurkoltak a helyszínen

A szezon záró fordulóját Magyarországon, a Balaton Park Circuit rendezte, ami különösen nagy jelentőséggel bírt a versenyző számára: hazai pályán, magyar közönség előtt ünnepelhette újabb bajnoki címét. A három futamból kettőt megnyert Csuti Zoltán, a lelátókon pedig ott volt családja, gyerekkori barátai és számos támogatója, akik plusz motivációt adtak a sikerhez.

Egy bajnoki címet megszerezni is hatalmas dolog, de megvédeni talán még nagyobb kihívás. Rendkívül büszke vagyok a csapatomra, akik a téli felkészüléstől az utolsó kockás zászlóig mindent beleadtak. Ez a siker közös

– emelte ki Csuti Zoltán a hétvége után.

Csuti Zoltán dobogóra állhatott

Fotók: Beküldött fotó

Óriási csapatmunka eredménye a bajnoki cím

Az autóversenyző külön köszönetet mondott a csapatának, támogatóinak, valamint szeretteinek és barátainak, akik a kezdetek óta mellette állnak, és minden lépésben támogatják. Hangsúlyozta, hogy a technikai sportok világában nemcsak a versenypályán, hanem a háttérben is óriási munka és kitartás szükséges a sikerekhez.

„Szerencsésnek érzem magam, hogy évről évre megélhetem az álmomat: versenyezhetek, fejlődhetek és képviselhetem a szenvedélyemet a pályán. Hiszem, hogy kemény munkával, kitartással és elszántsággal bármi elérhető” – tette hozzá végül.

