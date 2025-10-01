„Évről évre megélhetem az álmomat" – újra bajnok lett a címvédő kecskeméti autóversenyző – fotók

A kiskunhalasi születésű, Kecskeméten élő Csuti Zoltán autóversenyző és csapata számára az idei szezon több szempontból is embert próbáló volt. A fiatal tehetség elmondta: a bajnoki cím megvédése hatalmas mentális és szakmai kihívást jelentett: a külső és belső elvárások egyaránt magasabbak voltak, a nyomás pedig minden eddiginél nagyobb. Ennek ellenére a csapat kitartó munkájának és következetes teljesítményének köszönhetően sikerült elérni a célt.

Csuti Zoltán megvédte a címét, újra bajnok lett

Fotó: Beküldött fotó

Csuti Zoltánnak sokan szurkoltak a helyszínen

A szezon záró fordulóját Magyarországon, a Balaton Park Circuit rendezte, ami különösen nagy jelentőséggel bírt a versenyző számára: hazai pályán, magyar közönség előtt ünnepelhette újabb bajnoki címét. A három futamból kettőt megnyert Csuti Zoltán, a lelátókon pedig ott volt családja, gyerekkori barátai és számos támogatója, akik plusz motivációt adtak a sikerhez.

Egy bajnoki címet megszerezni is hatalmas dolog, de megvédeni talán még nagyobb kihívás. Rendkívül büszke vagyok a csapatomra, akik a téli felkészüléstől az utolsó kockás zászlóig mindent beleadtak. Ez a siker közös

– emelte ki Csuti Zoltán a hétvége után.