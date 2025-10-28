Óriási csatát nyert meg Szegeden a Csólyospálos

Bár a hazai csapat szerezte meg a vezetést Curcin Alen révén, Harkai Tibor a 8. és a 10. perc között két perc alatt fordított, 2-1-es vendégvezetéssel vonultak pihenőre a felek. Csólyospálos az utolsó percig nem hagyta magát.

A Csólyospálos játékosa, Harkai Tibor (kék mezben) mesterhármassal vette ki a részét a sikerből.

Fotó: Bús Csaba

Csólyospálos izgalmas gólpárbajban harcolta ki a győzelmet

A folytatásban egyenlített a szegedi csapat, majd Harkai Tibor megszerezte saját maga és csapata harmadik gólját, 2-3 volt ekkor az állás. Tóth Dominik a 28. percben kettőre növelte a CSPFSE előnyét. Kincses Nándor egy percre rá 3-4-re alakította az állást, de Tóth Dominik nem hagyta magát, ismételt, és újra két góllal vezetett a Csólyospálos. De megint csak egy percig, Kocsis András találatát követően ugyanis már 4-5 állt az eredményjelzőn. Immáron a mérkőzés végéig, ami papíron nem tűnik hosszú időnek, de az a kilenc perc hihetetlen nagy csatát hozott. A vendégcsapat meg áldozatot, Tóth Dominik – alias Szandál – ugyanis a kiállítás sorsára jutott, de egy ilyen fontos győzelem után ezen senki nem bánkódott a vendégek soraiban.

Szeged-Csanád Grosics Akadémia-Csólyospálosi FSE 4-5 (1-2)

Szeged, Szent Gellért Fórum, vezette: dr. Kádár Németh Zoltán, Gargya Balázs, Vajda Zoltán.

Szeged-Csanád Grosics A.: Lázár – Kincses, Kocsis, Curcin, Farkas. Csere: Mayer, Szűts, Valach, Müller.

Csólyospálos: Menyhárt – Szabó B., Patyi D., Harkai, Tóth D. Csere: Ábrahám-Furus, Magyar, Lukács, Kertész.

Gól: Curcin a 3., Kincses a 22., a 29., Kocsis a 31. illetve Harkai a 8., a 10., a 25., Tóth D. a 28., a 30. percben.

Kiállítva: Tóth Dominik a 40. percben.