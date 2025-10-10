Burai Adrián parádés bunyóval győzött

A kecskeméti Burai Adrián a magyar-angol ökölvívó gálán a tizennegyedik mérkőzést vívta meg 48 kilogrammos súlycsoportban, az U17-es korosztályban, az angol ellenfele Alfie Curtis volt. A KESI öklözője parádés formát mutatva, 5-0-ás pontozással nyerte a mérkőzést.

A KESI két bokszolója, Csikós Alex és Burai Adrián, középen Németh János vezetőedző

Forrás: KESI

Kiválóan teljesített Burai Adrián

– Elégedett és boldog vagyok, Adrián ugyanis igazi iskolabunyót mutatott be a mai meccsén – nyilatkozta Németh János, Burai Adrián vezetőedzője. – Öröm volt nézni azt, amit a ringben ma produkált, nem túlzok, tanítanivaló volt, amit művelt. Most, hogy így visszagondolok, szerintem az elmúlt három év legjobb teljesítményét nyújtotta. Nem az elfogultság beszél belőlem, ugyanis a juniorok szövetségi kapitánya, Törteli Ferenc is külön odajött gratulálni nekem is a kiváló teljesítményhez – mondta Németh János.