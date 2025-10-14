A Budapest Maraton egyik leginspirálóbb pillanatát egy kecskeméti párosnak köszönhettük

október 14., kedd

Lezajlott a jubileumi, 40. Budapest Maraton, ahol a nap egyik leginspirálóbb pillanatát egy kecskeméti páros adta. Boronkay Péter paratriatlonista mozgássérült barátját, dr. Nagy Andrást tolta végig a 42,2 kilométeres távon – példát mutatva kitartásból, barátságból és közösségi összefogásból.

Boronkay Péter, többszörös világ- és Európa-bajnok paratriatlonos, valamint fogyatékosságügyi tanácsadó, nem először állt rajthoz nemes céllal, de mostani vállalása egészen különleges volt. Régi barátjával, dr. Nagy Andrással közösen teljesítették a Budapest Maraton 42,2 kilométerét – András egy speciálisan kialakított futószékben ülve, Péter pedig végig őt tolva a távon.

Boronkay Péter mozgássérült barátját tolta végig a Budapest Maratonon
Boronkay Péter paratriatlonista mozgássérült barátját, dr. Nagy Andrást tolta végig a 42,2 kilométeres távon
Forrás: Magyar Triatlon Szövetség Facebook-oldala

A jótékonysági futás célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a fogyatékkal élők sportolási lehetőségeire, és támogatást gyűjtsenek kecskeméti intézmények számára. A kezdeményezés mögött a Modern Gondoskodás Alapítvány és az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága állt.

A közösség erejével a kecskeméti intézményekért

A futás bevételéből a Mosoly-sziget és a Csodabogár nappali intézmény ellátottjainak szabadidős és sportprogramjait támogatják. A szervezők hosszabb távú célja pedig egy saját, speciális futószék beszerzése, hogy más családok és fogyatékkal élő gyerekek is átélhessék a közös sport örömét.

Héjja János, a Modern Gondoskodás Alapítvány alapítója kiemelte:

„A sport csak az eszköz. A valódi cél az, hogy megmutassuk: az összefogás csodákra képes, és mindenki megérdemli, hogy részese lehessen egy közösségi élménynek.”

Nemcsak egy futás, hanem üzenet is a Budapest Maratonon

Boronkay Péter hónapok óta készült a kihívásra: rendszeres közös edzésekkel, több tucat kilométert futva Andrással. A maraton során nemcsak fizikai teljesítményt nyújtottak, hanem emberi példát is adtak – arról, hogy a sportban és az életben sincsenek leküzdhetetlen akadályok. Az volt a cél, hogy együtt érjenek célba. Ez a nap nemcsak róluk szólt, hanem mindenkiről, aki hisz abban, hogy a közös erő határtalan.

Közös élmény, közös jövő

A maraton hétvégéjén a közösség tagjai is bekapcsolódhattak egy 500 méteres tiszteletfutásba, amellyel szimbolikusan kifejezhették támogatásukat. A Modern Gondoskodás Alapítvány tervei szerint a jövőben is hasonló kezdeményezésekkel szeretnék összekapcsolni a sportot, az empátiát és a közösségi szerepvállalást. 

A Budapest Maratonon elért teljesítményük nemcsak sporttörténeti, hanem emberi szempontból is példamutató: két barát, akik bebizonyították, hogy együtt minden lehetséges.

