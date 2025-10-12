Világbajnokságon és régiós kupán indultak a félegyházi birkózók

Ezen a héten zajlott Magyarországon, pontosabban Tatabányán a Veterán Birkózó Világbajnokság, ahol kiskunfélegyházi sportoló, Fekete László is szőnyegre léphetett. Négy földrész, ötvennégy országának hétszáz versenyzője kezdte meg a küzdelmeket a különböző kor és súlycsoportokban.

Fekete László Tatabányán, a Veterán Birkózó Világbajnokságon léphetett szőnyegre

Fotó: Beküldött fotó

Pontosan 25 évvel ezelőtt szerzett Fekete László országos diákolimpiai bajnoki címet, idén pedig már a veteránok, azaz a 35-40 évesek között próbálta ki magát és nyerte meg a magyar bajnokságot. Ennek eredményeként húzhatta magára a címeres mezt. Az elmúlt negyed évszázad alatt tanulás és munka mellett mindig szakított időt a sportra. Kategóriájában rendkívül erős mezőny gyűlt össze, még olyan is akadt, aki felnőtt világbajnokságon és Ázsia-bajnokságon szerzett érmet. Ezúttal Fekete Lászlónak sajnos nem sikerült dobogóra állnia, viszont az az út, amelyen halad mindenképpen példaértékű. Rengeteg fiatal felkészülését segítette eddig is és fogja ezután is, mert nem szegte kedvét a kudarc, a célja ugyanis az, hogy világbajnoki érmet szerezzen. Ennek érdekében pedig mindent meg fog tenni.

Szombaton, Sárospatakon rendezték az U10, U11, U13 Szabadfogású Kelet-Magyarország Régiós Kupa küzdelmeit, amelyen, Ván Jenő vezetésével négy kiskunfélegyházi tehetséges birkózó vett részt és küzdött a szőnyegen.

Az utánpótlás birkózók is szépen szerepeltek

Fotó: Beküldött fotó

A 10 évesek között az 50 kg-os Ramocsa Sándor élete első versenyén remekül helyt állt. Ha kicsit tapasztaltabb, akár meg is nyerhette volna a súlycsoportját, de az ezüstérem is nagyon biztató. A 38 kg-os Sárkány Dominik a harmadik helyen végzett.

A 11 évesek között az 54 kg-os Kotroczó Levente második, míg a 46 kg-os Bárány-Almási Ádám a harmadik helyen szerezte meg.