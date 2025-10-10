október 10., péntek

Benkő Attila ezüstérmet szerzett a veterán vébén

Október 10-én, pénteken a Kötöttfogás B kategória mérkőzéseit rendezték meg a Tatabányán zajló veterán birkózó világbajnokságon. Benkő Attila, a Bócsai SE birkózója ezüstérmet szerzett.

Október 7. és 12. között Tatabányán folyik a veterán birkózó világbajnokság, amelyen népes magyar kontingens indul. Pénteken rendezték a Kötöttfogás B-kategória mérkőzéseit. 88 kilogrammban indult Benkő Attila, a Bócsai SE birkózója, nem mellesleg a veterán keret szövetségi kapitányának, Dajka Zsoltnak az első számú segítője.

Benkő Attila, a Bócsai SE birkózója
Benkő Attila, a Bócsai SE birkózója ezüstérmet nyert
Benkő Attila ezüstérmes

Benkő Attila jó példát mutatott a társaknak, hiszen remek versenyzéssel egészen a döntőig menetelt. Az elődöntőben amerikai ellenfelét magabiztosan győzte le. A döntőben az orosz Glazkovval találkozott, és a legendás orosz iskola ezúttal legyőzhetetlennek bizonyult, Benkő Attila így nagyon szépen csillogó ezüstéremmel a birtokában buzdíthatja minél szebb eredmények elérésére a társakat, köztük Dajka Zsoltot.

