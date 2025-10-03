október 3., péntek

Helga névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ökölvívás

1 órája

Béda Zoé döntőbe jutott az országos bajnokságon

Címkék#Béda Zénó#országos bajnokság#ökölvívás

Október 2. és 5. között bonyolítják Hajdúhadházán az U13-as és U17-es országos bajnokságot. A bajai Gálos Box Club ifjú bunyósa, Béda Zoé bejutott a vasárnapi döntőbe.

Vincze Miklós

Péntekre némileg megfogyatkozott a versenyben lévő Sugó-parti ifjú bunyósok száma. 57 kilogrammban Lehoczki Levente elveszítette az első meccsét, így pénteken már nem szállt kötelek közé. Nála voltaképpen még rosszabbul járt Béda Zénó, akinek a 60 kilogrammban végül túlnevezés miatt nem is jutott be a versenyző mezőnybe.

A bátmonostori Béda Zoé, a bajai Gálos Box Club ökölvívója
A bátmonostori Béda Zoé, a bajai Gálos Box Club ökölvívója
Forrás: Gálos Box Club

Bejutott azonban a mezőnybe az U13-as korosztályban, a 46 kilogrammos súlycsoportban a bátmonostori illetőségű Béda Zoé, aki nem mellékesen Béda Zénó húga. Az ellenfele pénteken Barta Dóra volt, a Sugó-parti kislány mérkőzése a második menetben végetért. Zoé döntő fölénnyel győzött, így vasárnap az aranyéremért bunyózhat.

Holnap száll ringbe a döntőbe jutásért 50 kilogrammban Sztojka Tamás, aki szintén a bajai Gálos Box Club bokszolója, ellenfele Bogdán Jácint lesz, a fővárosi Edőcs István Egyesület ökölvívója.

Továbbra is sikerrel menetel a kecskeméti Belvárosi Boxklubot képviselő Czifra István, aki ma az ob-n már a második sikeres meccsét vívta meg, ellenfele a DVSC versenyzője, Szilágyi Dániel volt, egyhangú pontozással győzte le hajdúsági riválisát. A szombati elődöntőben Megyesi Szebasztián, az Egri Sportiskola bokszolója vár a hírös városi tehetségre.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu