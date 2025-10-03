Béda Zoé döntőbe jutott az országos bajnokságon

Péntekre némileg megfogyatkozott a versenyben lévő Sugó-parti ifjú bunyósok száma. 57 kilogrammban Lehoczki Levente elveszítette az első meccsét, így pénteken már nem szállt kötelek közé. Nála voltaképpen még rosszabbul járt Béda Zénó, akinek a 60 kilogrammban végül túlnevezés miatt nem is jutott be a versenyző mezőnybe.

A bátmonostori Béda Zoé, a bajai Gálos Box Club ökölvívója

Forrás: Gálos Box Club

Bejutott azonban a mezőnybe az U13-as korosztályban, a 46 kilogrammos súlycsoportban a bátmonostori illetőségű Béda Zoé, aki nem mellékesen Béda Zénó húga. Az ellenfele pénteken Barta Dóra volt, a Sugó-parti kislány mérkőzése a második menetben végetért. Zoé döntő fölénnyel győzött, így vasárnap az aranyéremért bunyózhat.

Holnap száll ringbe a döntőbe jutásért 50 kilogrammban Sztojka Tamás, aki szintén a bajai Gálos Box Club bokszolója, ellenfele Bogdán Jácint lesz, a fővárosi Edőcs István Egyesület ökölvívója.

Továbbra is sikerrel menetel a kecskeméti Belvárosi Boxklubot képviselő Czifra István, aki ma az ob-n már a második sikeres meccsét vívta meg, ellenfele a DVSC versenyzője, Szilágyi Dániel volt, egyhangú pontozással győzte le hajdúsági riválisát. A szombati elődöntőben Megyesi Szebasztián, az Egri Sportiskola bokszolója vár a hírös városi tehetségre.