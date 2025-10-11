október 11., szombat

Kosárlabda

Kemény meccs vár a BasketBajára

Címkék#Kozármisleny#Foody-BasketBaja#kosárlabda

Szombat este a Kozármislenyt fogadja hazai pályán a bajaiak a férfi kosárlabda NB I./B Zöld csoportjában. A Foody-BasketBaja csapatának alaposan fel van adva a lecke a máris éllovas Kozármisleny ellen.

Vincze Miklós

– „Újra itt van, újra itt van, újra itt van a nagycsapat”– üdvözölheti a Foody-BasketBaja szurkolótábora az NB I./ B -be visszatért kedvenc csapatát, a szombati meccs előtt azonban akár azt is skandálhatnák a drukkerek, hogy „újra itt van, újra itt van, újra itt a Kozármisleny”.

A Foody-BasketBaja felnőtt csapatának csoportképe
A Foody-BasketBaja felnőtt csapata
Fotó: Pulai Zsóka

A BasketBaja már nem először játszik a Kozármisleny gárdájával

A közelmúltban ugyanis kétszer is találkozott a Foody-BasketBaja SE és a Kozármisleny. Június derekán – akkor még NB II.-es csapatként – a férfi kosárlabda NB II. keresztjátékának a négyes döntőjében csaptak össze. Annak a tornának a Kozármisleny volt a rendezője, és rögtön a nyitómeccsen összekerült a két gárda. A találkozót a házigazdák nyerték váratlanul fölényesen, 113-53 arányban. (Más kérdés, hogy a hátralévő két mérkőzésre a BasketBaja olyan szinten magára talált, hogy mind a kettőt megnyerte, aminek köszönhetően végül kiharcolta az NB I./B-be jutást.)

Legutóbb közel három héttel ezelőtt, egy felkészülési tornán csapott össze a két csapat. A tornát ezúttal a Baja rendezte, és akkor már egy jóval szorosabb összecsapást láthatott a közönség: 46-39-es első félidei hazai vezetés után csak két ponttal, 86-84-re győzött a Baranya vármegyei ellenfél. Szoros, izgalmas meccs volt – a győztesnek járó képzeletbeli Michelin-csillagot azonban ismét a Misleny vitte el.

Eddigi eredmények

Azóta elrajtolt a bajnokság: a Foody-BasketBaja az első meccsét hazai pályán nyerte, az elmúlt hétvégén, a 2. fordulóban pedig a Nagykőrösi Sólymok vendégeként szenvedett szoros meccsen vereséget. A NEOsport Kozármisleny az első körben Százhalombattán diadalmaskodott (103-76), majd a második fordulóban pedig hazai pályán győzte le a Békéscsabai KK csapatát 83-77-re. 

Nem kis feladat vár tehát a Sugó-parti gárdára, de Pálkerti Tamás csapata mindent elkövet azért, hogy újra örömöt szerezzen a lelkes szurkolótáborának.

A mérkőzés szombaton, 17 órakor kezdődik a dr. Pósta Sándor Sportcsarnokban.

