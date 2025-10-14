Győzelemmel nyitott a BasketBaja a Hepp Kupában

Szoros és kiegyenlített volt a Hepp Kupa mérkőzés első és a második negyed is, az elsőt a vendégek hozták be három, a másodikat a hazaiak két pont előnnyel, így lett a félidei állás 43-44. A harmadik etapban – akárcsak a legutóbbi bajnoki mérkőzésen – újra ellenállhatatlan volt Pálkerti Tamás csapata, 34-14-re nyerte a mérkőzés ezen szakaszát. Így már az is belefért, hogy az utolsó negyedet a hazaiak söpörjék be 25-13-as részeredménnyel, a végeredményt ez már nem befolyásolta, csak kozmetikázta.

A BasketBaja játékosa, Kovács Péter (középen) ezúttal is kitett magáért, 25 pontot szerzett.

Fotó: Pulai Zsóka

PTE-PEAC-Foody-BasketBaja SE 82-91 (20-23, 23-21, 14-34, 25-13)

PTE TTK Sportcsarnok, játékvezetők: Farkas Péter, Fodor Sándor.

PTE-PEAC: Győr (21), Nagy K. (17), Teszárik (15), Zalay B. (8), Kovács B. (6). Csere: Bánfi (5), Zalay Zs. (49, Kis M. (3), Füzesi (3). Vezetőedző: Kmezic Zoran.

Foody-BasketBaja: Kovács P. (25), Hódos (25), Orgona (11), Bohner (10), Fehér (8). Csere: Pongó Martin (5), Cseresznyés (5), Heberling (2), Csanyik, Kiss M., Heberling, Novák. Vezetőedző: Pálkerti Tamás