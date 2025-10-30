A hibátlan Budafokot fogadja pénteken a BasketBaja

Ezen a hétvégén az 5. fordulót rendezik meg a férfi kosárlabda NB I. B-ben. A Foody-BasketBaja SE egy győzelemmel és három vereséggel jelenleg a 9. helyen áll a tizenkét csapatos mezőny tabelláján. A hétvégi ellenfele, a Budafok a 2. helyet foglalja el, eddig hibátlan teljesítménnyel, azaz mind a négy eddig mérkőzését megnyerte.

A Foody-BasketBaja felnőtt csapata

Fotó: Pulai Zsóka

Sima vereséget szenvedett a BasketBaja

Pálkerti Tamás együttese a 4. fordulóban, a DH Basket vendégeként fájóan sima vereséget szenvedett 93-69 arányban. A játék terén mindenképpen javulást vár el a vezetőedző a csapatától, de amennyiben a Sugó-parti gárdának sikerül azt a formát hoznia, amit például az éllovas Kozármisleny ellen mutatott hazai pályán – azt az összecsapást csak a hosszabbításban veszítette el a Baja –, akkor akár meglepetést is sikerülhet okoznia, és örömet szerezni a csapatot ezúttal is minden bizonnyal a hatodik emberként biztató hazai szurkolótábornak.

A mérkőzést pénteken, 17 órai kezdettel rendezik meg a bajai dr. Pósta Sándor Sportcsarnokban.