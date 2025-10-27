A Balmazújvárost fogadja hatpontos meccsen az NNC Frogs

Igazi hatpontos mérkőzést vív hétfő este hazai pályán az NNC Frogs. A lajosmizsei csapat két győzelemmel, három vereséggel áll jelenleg hat ponttal a 6. helyen, ma esti vendége, a Balmazújváros pedig két hellyel följebb, a negyedik helyen áll, de mindössze egy ponttal előzi meg a békákat. Az ő nevük mellett két győzelem, egy döntetlen és két vereség áll. A mérkőzés, amelyen a mizseieknek eltökélt szándékuk megszerezni a három pontot, ma este 19 órakor kezdődik, a lajosmizsei Polyák Imre Sportcsarnokban.

Az NNC Frogs csapata a Miskolc elleni hazai mérkőzés előtt

Fotó: Bujdosó Tibor