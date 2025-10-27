október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Futsal

1 órája

A Balmazújvárost fogadja hatpontos meccsen az NNC Frogs

Címkék#Miskolc#futsal#NNC Frogs

Hétfő este a 6. fordulót rendezik meg a férfi futsal NB II. Keleti csoportjában. Az NNC Frogs Lajosmizse a Balmazújvárosi FC csapatát fogadja.

Vincze Miklós

Igazi hatpontos mérkőzést vív hétfő este hazai pályán az NNC Frogs. A lajosmizsei csapat két győzelemmel, három vereséggel áll jelenleg hat ponttal a 6. helyen, ma esti vendége, a Balmazújváros pedig két hellyel följebb, a negyedik helyen áll, de mindössze egy ponttal előzi meg a békákat. Az ő nevük mellett két győzelem, egy döntetlen és két vereség áll. A mérkőzés, amelyen a mizseieknek eltökélt szándékuk megszerezni a három pontot, ma este 19 órakor kezdődik, a lajosmizsei Polyák Imre Sportcsarnokban.

Az NNC Frogs csapatával készült kép a Miskolc elleni mérkőzés előtt
Az NNC Frogs csapata a Miskolc elleni hazai mérkőzés előtt
Fotó: Bujdosó Tibor

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu