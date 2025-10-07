Győzelemmel rajtolt a Bajai NKK

Csak azért nem aratott rajt-cél győzelmet a Bajai NKK, mert bár az első kosarat a hazai Szakony Kata dobta, erre Tóth Szira egy triplával válaszolt, és akkor egyszer, az első percben átvette a BEAC a vezetést. Többször azonban nem, lassan, de biztosan építgette az előnyét a Sugó-parti gárda, amely végül a számszerű eredményt tekintve magabiztos győzelmet aratott, noha a bajai lányok vezetőedzője, Tamás Zoltán a győzelem dacára sem volt maradéktalanul elégedett.

A Bajai NKK szép győzelemmel indította a szezont

Fotó: Pulai Zsóka / Forrás: Bajai NKK

Győzött a Bajai NKK

– Az eredménynek örülünk, de a mutatott játék még nem győzött meg – értékelt a mester. – Hiányzik az összhang, nem találjuk még egymást a pályán úgy, ahogy kellene. Ez egy építkezési folyamat része, tudjuk, hogy időre van szükség, amíg kialakul a csapategység. Az azonban biztató, hogy védekezésben már vannak stabil pillanataink. Dolgozunk tovább, hogy előrébb lépjünk játékban és mentalitásban is.

A következő fordulóban komoly kihívás vár a Sugó-parti gárdára, hiszen Tamás Zoltán csapata a bajnokság egyik favoritjához, a Sopron csapatához utazik. A mérkőzést vasárnap, 16 órai kezdettel vívják meg.

Bajai Női Kosárlabda Klub-BEAC Újbuda 65-44 (20-15, 11-8, 19-7, 15-14)

Bajai Női Kosárlabda Klub Sportcsarnok, játékvezetők: Fleischmann Krisztián, Sellei Dalma

Bajai NKK: Tamás (24), Szakony (9), Orsós (5), Török (3), Purger. Csere: Szöllősi, Hilcz (9), Kucsora (6), Fleckenstein (8), Gálovits (1). Vezetőedző: Tamás Zoltán.

BEAC: Zsom (8), Harka (9), Magyari (5), Tóth Sz. (6), Szélpál. Csere: Korsós Zs. (4), Szalai (7), Korsós G. (3), Papp (2), Győri. Vezetőedző: Morauszki Gergely.