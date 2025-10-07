október 7., kedd

Amália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

3 órája

Győzelemmel rajtolt a Bajai NKK

Címkék#győzelem#női kosárlabda#Baja#kosárlabda

A Bajai Női Kosárlabda Klub számára a hétvégén kezdődött meg a 2025/26-os bajnoki idény. A Bajai NKK női amatőr NB I. Piros csoportjában a BEAC-Újbuda csapatát fogadta és győzte le a nyitófordulóban.

Vincze Miklós

Csak azért nem aratott rajt-cél győzelmet a Bajai NKK, mert bár az első kosarat a hazai Szakony Kata dobta, erre Tóth Szira egy triplával válaszolt, és akkor egyszer, az első percben átvette a BEAC a vezetést. Többször azonban nem, lassan, de biztosan építgette az előnyét a Sugó-parti gárda, amely végül a számszerű eredményt tekintve magabiztos győzelmet aratott, noha a bajai lányok vezetőedzője, Tamás Zoltán a győzelem dacára sem volt maradéktalanul elégedett.

A Bajai NKK kerete.
A Bajai NKK szép győzelemmel indította a szezont
Fotó: Pulai Zsóka / Forrás: Bajai NKK

Győzött a Bajai NKK

– Az eredménynek örülünk, de a mutatott játék még nem győzött meg – értékelt a mester. – Hiányzik az összhang, nem találjuk még egymást a pályán úgy, ahogy kellene. Ez egy építkezési folyamat része, tudjuk, hogy időre van szükség, amíg kialakul a csapategység. Az azonban biztató, hogy védekezésben már vannak stabil pillanataink. Dolgozunk tovább, hogy előrébb lépjünk játékban és mentalitásban is.

A következő fordulóban komoly kihívás vár a Sugó-parti gárdára, hiszen Tamás Zoltán csapata a bajnokság egyik favoritjához, a Sopron csapatához utazik. A mérkőzést vasárnap, 16 órai kezdettel vívják meg.

Bajai Női Kosárlabda Klub-BEAC Újbuda 65-44 (20-15, 11-8, 19-7, 15-14)

Bajai Női Kosárlabda Klub Sportcsarnok, játékvezetők: Fleischmann Krisztián, Sellei Dalma

Bajai NKK: Tamás (24), Szakony (9), Orsós (5), Török (3), Purger. Csere: Szöllősi, Hilcz (9), Kucsora (6), Fleckenstein (8), Gálovits (1). Vezetőedző: Tamás Zoltán.

BEAC: Zsom (8), Harka (9), Magyari (5), Tóth Sz. (6), Szélpál. Csere: Korsós Zs. (4), Szalai (7), Korsós G. (3), Papp (2), Győri. Vezetőedző: Morauszki Gergely.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu